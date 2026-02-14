EU se musí zbavit technologické závislosti na USA. Jde o víc než jen o lokalitu datacenter

Francouzský stát chce do roku 2027 zobecnit používání svého videokonferenčního nástroje Visio napříč státní správou. Cíl je ukončit používání mimoevropských řešení typu Teams, Zoom, Webex, GoTo Meeting a podobně ve veřejné správě.
Visio je nástroj vyvíjený francouzskou státní digitální agenturou DINUM (Direction interministérielle du numérique) a důležité je i to, že hosting má být „suverénní“, konkrétně na cloudu Outscale (Dassault Systèmes), s bezpečnostním certifikátem SecNumCloud od francouzské agentury ANSSI.
V době oznámení mělo Visio cca 40 000 pravidelných uživatelů a rozbíhalo se nasazení pro 200 000 zaměstnanců.
Francie tvrdí, že úspora na licencích může být zhruba milion eur ročně na každých 100 000 uživatelů, kteří odejdou z licencovaných řešení.
Co tím Francie sleduje?
Přímý argument je ten, že diverzita nástrojů, tedy různorodost výše zmíněných nástrojů, zvyšuje bezpečnostní rizika, vytváří závislosti a komplikuje spolupráci mezi ministerstvy.
Místo odstřižení přichází ochočení. TikTok v Americe je konečně prodán, nebo spíš ovládnut
Neméně důležité ale je, že v evropské debatě se digitální suverenita čím dál víc rámuje jako schopnost „nezůstat viset“ na jednom státu, jednom dodavateli, jednom právním režimu. Zde tedy převážně na USA a tamních technologických gigantech, což ostatně popisuje například i Reuters – jde doslovně o obavy z přílišné závislosti na amerických firmách, zejména v citlivých sektorech typu finance.
Nejde ale ve skutečnosti zdaleka jen o Francii. Je zde trend širší evropské vlny, kdy státy i regiony zkoušejí přechody na domácí nebo open source alternativy, protože se bojí „kill switch“ scénářů (kdy se americká firma prostě rozhodne přestat poskytovat doposud poskytované služby), tlaku na poskytovatele nebo narušení služeb v krizích (výpadky Cloudflare či Google známe prakticky všichni).
I když data dnes fyzicky leží v Evropě, u amerických poskytovatelů se pořád řeší dosah amerického práva typu CLOUD Act, který může v určitých případech nutit vydat data i ze serverů mimo USA. Což je i jeden z důvodů, proč je pro vlády „suverenita“ víc než jen lokalita datacentra.
Současně je pravda, že EU má s USA nový rámec pro transfery dat (EU-US Data Privacy Framework) a soudy zatím jeho existenci nezbouraly. Ukazuje to, že „právní konec Ameriky v Evropě“ nenastal. Ale nastat může.
Učiní nás umělá inteligence hloupými? Ne nutně, záleží na režimu jejího využití
EU chce menší závislost
EU už sama přiznává, že několik velkých cloudových firem je systémově kritických. Pod DORA (Digital Operational Resilience Act) bylo jako „kritičtí poskytovatelé“ pro finanční sektor zařazeno 19 firem včetně AWS, Google Cloud a Microsoft. Dostatečně silný argument pro suverenitu: když jsou kritičtí, je to koncentrace rizika. V EU se tak víc mluví o tom, že kontrola nad klíčovými technologiemi je strategická.
Jenže, jednoduché to nebude. Výše uvedený příklad z Francie má zásadní výhodu, funkční produkt, ne prezentaci či přání. 40 000 uživatelů není prototyp. Zároveň jde o nasazení do státní správy, kde prostě stačí vynutit změnu přes nákupní politiku a licence. Jednotný nástroj navíc prakticky snižuje tření mezi úřady, aspoň uvnitř státu.
Komplikace ale například je v tom, že Teams není jen videohovor, je to chat, soubory, kalendáře, integrace do kancelářského balíku. Pokud Visio řeší jen videokonference, „náhrada Teams“ je jen částečná a uživatelé si stejně najdou bokem další kanály.
„AI slop“ zapleveluje internet. Odpad generovaný umělou inteligencí vytlačuje kvalitu a zabíjí AI
Přechod na miliony uživatelů, v EU měřítku, znamená špičky, podporu, řešení problémů, školení, dostupnost na mobilu, přístupnost, auditovatelnost. Neméně zásadní je i to, že americké nástroje jsou pro uživatele „standard“. Domácí alternativa bývá podezíraná z horší použitelnosti. To se dá přebít jen tím, že bude opravdu dobrá, nebo tím, že nebude alternativa.
Francie dělá to, o čem EU mluví
Celé je to ale každopádně tak nějak v souladu s tím, že EU má ve zvyku spíše „žvanit“, než se do něčeho pustit. EU vede debaty, certifikace, regulace. Francie jde cestou tvrdé veřejné zakázky a státního produktu. Ten kontrast je obrovský.
Ve finále nejde ani tak o to, že americké nástroje jsou dnes špatné. Jde o pojistku pro budoucí konflikty, sankce, změny režimu, tlak na poskytovatele. Nástup Trumpa totiž ukazuje, že si USA kohokoliv ochotně vezmou jako rukojmí nebo tlakem na věci jako cla doslova vydírají ústupky někde jinde.
Pokud má EU reálně snížit závislost na americkém big tech, musí to dělat zároveň shora i zdola. Nestačí prohlásit „budeme suverénní“. Potřebuje balík konkrétních pák, které změní trh, nákupy státu i každodenní návyky uživatelů.
Stejně jako ve Francii mohou veřejné nákupy být hlavní nástroj. EU a státy mohou do tendrů dát podmínky typu: povinné otevřené standardy pro videohovory, kalendáře, chat, dokumenty, export dat a auditovatelné logy, možnost provozu u více poskytovatelů a jednoduchá migrace. Hlavně proto, že nejde jen o „kup evropské“, ale mnohem více i o „nesmíš nás zamknout“.
AI chatboti ovlivňují pohledy lidí na politiku. Na obzoru se objevují nové komplikace
Co ale bude zásadní, je i změna směrnic pro veřejné zakázky. Explicitně umožnit preferenci evropských dodavatelů v citlivých oblastech. V Bruselu se o tom vede debata ve stylu „buy European“ u strategických sektorů, i když to naráží na právní a obchodní limity. Francie ale ukazuje, že to možné je.
Lehké to ale nebude, protože Evropa potřebuje vlastní „stack“ od konektivity přes cloud po AI a platformy, plus financování a governance. Pro příklad viz EuroStack. Dost podstatné je i to, že Evropská komise má vlastní Open Source Software strategii a dlouhodobě tlačí větší využívání open source.
Co rozhodne, jestli to dopadne
Interoperabilita a použitelnost - evropská alternativa uspěje jen tehdy, když nebude znamenat izolaci. U videohovorů je to schopnost přizvat hosty, fungovat s kalendáři a být stabilní.
Jednotný trh a škálování - EU není jeden stát. Pokud každá země postaví vlastní nástroj, nevznikne evropský šampion. Proto jsou důležité společné standardy, společné tendry a federované modely IPCEI.
Politická vůle nést cenu přechodu - přechod bolí: školení, migrace, dočasný pokles produktivity. Bez tlaku přes veřejné zakázky a pravidla se návyk láme těžko.