Protože, jak ukázal Draghi, jedním z velkých nedostatků Evropy je to, že má teoreticky větší společný trh než Spojené státy (452 oproti 349 milionům obyvatel – a tedy i víc potenciálních zákazníků), ale ve skutečnosti pořádně nefunguje. Proč se nedaří vytvořit společný prostor pro firmy a podnikatele?
Většinou se tvrdí, že za to může „bruselská byrokracie“. Něco na tom je. Unie se sice vydala cestou snižování regulací a odbourávání předpisů, ale zatím postupuje dost pomalu a navíc chaoticky. Jenže to je jen část problému. Dokonce ta menší.
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Ostatně populární stížnosti, že překážky v podnikání mezi unijními zeměmi se ve zboží fakticky rovnají 40procentnímu clu a ve službách 100procentnímu clu a že, jak si mnozí myslí, za to může Unie, nejsou tak docela pravdivé.
Odhady, ze kterých se vycházelo, do překážek implicitně zahrnuly i rozdílné preference zákazníků v různých zemích, a hlavně, značná část problémů pochází logicky z národních předpisů. Jenže sjednotit evropská pravidla pro podnikání je skoro nemožná věc. I když oficiálně jsou všichni pro.
Stále rigidnější struktura
Podívejme se na jeden příklad: vytvoření takzvaného 28. režimu pro firmy, tedy vytvoření nadnárodních pravidel umožňujících podnikat napříč Unií a jejich zdanění. Všichni to chtějí, všichni jsou pro, ale...
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Například v Evropském parlamentu se nedávno ukázalo, že části nacionalistických poslanců se takový návrh nelíbí, protože je moc unijní a vadí jim možnost, že by se pro některé firmy sjednotil daňový základ. Protože by tak prý oklikou vznikalo evropské ministerstvo financí.
Socialisté jsou pro, ale bojí se, že to sníží standardy ochrany zaměstnanců a část z nich by nejraději viděla evropský podnik s německými odbory a platy v celé Evropě. A někteří Zelení zase tvrdí, že by to mohlo vést k netransparentnosti a daňovým únikům a odpůrci se najdou i mezi evropskými lidovci, kteří jsou všeobecně pro…
Podobné je to i s vládami členských zemí Unie. Zejména menší státy a ty s horšími podmínkami pro podnikání se bojí, že se jejich firmy zaregistrují jako evropské a oni o ně „přijdou“.
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Zkrátka je tu spousta zájmů, každý řeší něco dílčího, a výsledek je 27 různých režimů podnikání. Když je chce někdo sjednotit, okamžitě narazí a prosadí jen okleštěnou verzi, která nakonec možná nebude vyhovovat nikomu. Nebo bude úplně miniaturní a evropské ekonomice příliš nepomůže.
Zkrátka heslem Evropy je dnes mírný pokrok v mezích zákona, tedy v mezích současné struktury, která je navíc stále rigidnější. Paradoxně je zde nálada tím více proti změnám, čím více je v Evropské unii politiků, kteří doma hlasitě kritizují Evropskou unii za její neakceschopnost a ptají se proto po jejím smyslu. Možná by to chtělo méně mudrovat o Americe a výhodách národního státu a naopak zařídit „více Evropy“.