EU se stala otloukánkem, který ztratil respekt. Její názor už nikoho moc nezajímá

A hlavně respekt. Jak se to projevuje? Třeba tak, že vás otevřeně kritizuje nejbližší spojenec, tedy Spojené státy americké. Prezident Donald Trump je ještě mírný, když si vynucuje, aby si Evropa zaplatila za vlastní obranu a nespoléhala už na USA.

To viceprezident J. D. Vance a ministr obrany Pete Hegseth už si v osobních debatách neberou žádné servítky. Ukázal to únik z komunikace na síti Signal, kde se plánoval americký útok na jemenské Húsíe. Tam označili Evropany za patetické „příživníky“, kteří se vezou v americkém vláčku a nic nedělají pro svou obranu a ochranu ekonomických zájmů. Oba si notují, že Evropu nesnášejí a nejraději by jí už neposlali ani cent.

Když si člověk uvědomí, že J. D. Vance bude s největší pravděpodobností příští republikánský kandidát v prezidentských volbách, nečeká NATO, potažmo Evropu žádná zářná budoucnost. Doufejme, že si to uvědomí ti, kteří plánují obranu evropských zemí a nebudou o tom jen povídat v bruselských salonech. Bohužel nedávná zkušenost nutí k velké opatrnosti.

Evropa se však stala oblíbeným otloukánkem ve světě ještě předtím, než se do Bílého domu vrátil Trump. Co si o ní myslí, dokázal svými činy i ruský prezident Vladimir Putin. Nejdříve si zabral Krym a nyní ukusuje další části Ukrajiny. Žádnou obavu z EU nemá. Paradoxně stejně jako mnozí stoupenci hnutí MAGA ji považuje za přebujelý byrokratický konglomerát, který zapomíná na tradiční hodnoty, jako je rodina či národ.

Umí jen natahovat ruce

A když se člověk podívá do rychle se rozvíjejícího světa, který by se dal zkratkovitě označit za globální jih, obraz Evropy získává i ďábelštější kontury. V Africe dokola pláčou nad nespravedlnostmi evropského kolonialismu, ale klidně natáhnou ruce pro „humanitární peníze“. To umějí dobře.

Třeba Jihoafrická republika, kde to tamní prezidenti včetně současného Cyrila Ramaphosy využívají při volebních kampaních. Vždyť za všechny neduhy místní společnosti může „bílý“ muž. A proto se tam tlačí na znárodnění farem, které patří bílým farmářům, aby se ona křivda napravila. Příklad Zimbabwe ukazuje, že to dopadne špatně.

Evropě také mnozí vytýkají pokrytectví, spojenec z NATO, Turecko, to slovy svého prezidenta Recepa Erdogana zopakoval už několikrát. Hlavně ve spojitosti s tím, jak dlouho čeká ve frontě na vstup do EU. To čekání už ho omrzelo, tak si vytváří vlastní vlivový sultanát na Blízkém východě.

Ptá se ještě někdo EU, jak by vyřešila problém v Gaze, kde se znovu rozvinul konflikt? Ne, nikoho názor ať už Unie, nebo jejích větších členů zas tolik nezajímá. Něco vypovídá i to, kde se v posledních měsících řeší ukončení konfliktu na Ukrajině. V Saúdské Arábii. Dříve by se podobná jednání vedla v Ženevě či v Reykjavíku.

Jenže Evropa už dávno ztratila respekt i pověst. Naštěstí ještě platí starý relikt z konce druhé světové války, takže Francie a Británie si drží místo v Radě bezpečnosti OSN, kde se dají zatípnout formální útoky na Evropu. Ale respekt si evropské země získají zpět, jen když nebudou stavět vzdušné zámky a začnou hájit své zájmy.