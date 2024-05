Pokud by USA ztratily o Evropu zájem a nevztahoval by se na ni americký jaderný deštník, tedy přestal by platit nepsaný závazek, že na velký útok proti svým spojencům odpovědí USA nasazením jaderných zbraní, museli by si Evropané pořídit své vlastní. Na hranicích Evropy je totiž jaderné agresivní Rusko.