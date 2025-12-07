Odhalil špičku ledovce aneb Co svým výrokem rozpoutal francouzský šéf štábu

Dne 18. listopadu zazněla v Paříži závažná a varovná slova. Pronesl je armádní generál Fabien Mandon, náčelník generálního štábu francouzské armády, v řeči na sněmu starostů z celé země. Je to nejvyšší vojenský hodnostář, bývalý stíhací pilot a velitel letecké základy. Dnes zodpovídá za bojovou přípravu armády, tak aby obstála v případě války. Jeho přímým nadřízeným je ministr obrany, který to zastřešuje politicky. Ve Francii je politický úzus, že vojáci se nevyjadřují k politice, armádě se říká Velká němá.
Když generál mluví
V minulosti bylo několik generálů posláno do předčasné penze, přičemž stačilo, když se ohradili proti seškrtání vojenských rozpočtů a rušení slíbených nákupů nových zbraní. Ale současný šéf NGŠ či engéš zašel mnohem dál. Vyhlásil, že Francie nesmí váhat při modernizaci ozbrojených sil a „musí si zvykat, že ve zhoršeném mezinárodním prostředí bude ztrácet své děti“. Zapůsobilo to jako časovaná bomba. Lídři nejsilnější strany, pravicového Národního sdružení, kategoricky vyhlásili, že engéš
k ničemu takovému nemá oprávnění.
Ve Francii je úzus, že vojáci se nevyjadřují k politice, armádě se říká Velká němá.
Jean-Luc Mélenchon, předseda levicové strany Nepoddajná Francie, třetí nejpočetnější v parlamentu, zdůraznil, že to je „totálně nepřijatelné“, protože Mandon se nemá co obracet na starosty a „vyzývat je, aby se podíleli na válečnických přípravách“.
A předseda komunistů Fabien Roussel rovnou řekl, že engéš je válečný štváč, a odmítl, aby Francie byla zatahována do války, která není její válkou. Podle novinářů z intelektuálského a respektovaného deníku Le Monde Mandon dokonce způsobil elektrošok.
Síla kritických reakcí vyděsila i samotného Mandona. Ten na ně reagoval ujištěním, že nechtěl říct, že své vojáky bude odesílat, aby umírali na Ukrajině. A ve stejném duchu se vyjádřil i prezident Emmanuel Macron, kterému generál donedávna dělal šéfa vojenské kanceláře, což je mimořádně vlivná funkce. Ti dva se během posledních tří let doplňovali při posilování vojenské přítomnosti země na východním křídle NATO. Plně se shodli, že Rusko je pro Francii existenční hrozbou.
Kam stoupne francouzská noha
Tak předně, Francouzi mají svoje jednotky na obou křídlech NATO. Jejich vojáci působí především na jižním cípu rozšířeného NATO, a to v Rumunsku. Tam řídí mnohonárodní bojové uskupení (Battle group) na předsunuté pozici, jehož součástí jsou i belgičtí a holandští vojáci pozemních sil.
Do jejich výzbroje patří i raketové systémy země-vzduch nazvané Mamba. Tato dlouhodobá operace má oficiální název Aigle (Orel) a jejím hlavním smyslem je „posílit odstrašovací a obranné působení NATO na východním křídle“.
A do nedávno skončeného cvičení Dacian Fall (Dácký podzim) se zapojilo 1 300 francouzských vojáků ze 7. obrněné divize, kteří spolu se svými tanky a další technikou plnili zadání „dát Alianci i Rusku najevo schopnost rychlé mobilizace a plnění zadaných vojenských úkolů“.
Zároveň s tím se Francouzi nasunuli na severní okraj – do Estonska. Tam působí v rámci operace Lynx (Rys), jejímž cílem je dávat najevo „strategickou solidaritu své země s evropskými spojenci“. Mají menší uskupení pozemních vojsk na vozidlech Griffon, které je součástí mnohonárodního praporu pod britským velením. Proto tam přesunuli svá bojová vozidla AMX-10 RC a kanony Caesar. Plní tam úkoly vzdušného průzkumu a provádějí cvičení pozemního vojska, z nichž největší proběhlo letos pod názvem „Neochvějný obránce“ a bylo největším vojenským cvičením od konce studené války.
Velké peníze tečou do mohutných projektů modernizace vojenské logistiky. Především je to námořní přístav La Rochelle na západě země. Tam se rozšiřují terminály, tak aby do nich mohly připlouvat transportní lodě naložené americkými tanky, BVP, kanony a další těžkou technikou. Současně s tím se zdokonaluje vojenská struktura v Alsasku na východě země. A na to vše z těch nejvyšších pater dohlíží nově zřízené velitelství logistiky v normandském Lille, ve kterém působí 17 000 vojáků a civilistů. Francouzští velitelé tomu říkají „vojenský Amazon“.
V posledních letech Francie rozšířila svůj podíl na modernizaci devíti strategických koridorů NATO, které jsou vedeny od západu na východ. Nejvíce se přitom angažuje na koridoru Rýn-Dunaj-Černé moře. To je pro ni zvláště důležité, protože právě v Rumunsku mají velkou vojenskou jednotku. Navíc se Francie trvale podílí na výcviku velitelských kádrů z Ukrajiny. Proto se mezi francouzskými veliteli vžil název „vojenský Schengen“.
Jen špička ledovce
Dále se zintenzivnil rozsáhlý program modernizace seřaďovacích nádraží, která musí být dostatečně dlouhá, aby se z nich směrem na východ mohly vypravovat dlouhé vlakové soupravy s nákladem tanků, bojových vozidel pěchoty či kanonů. A v neposlední řadě bylo odsouhlaseno vyčlenění 5 miliard eur na pořízení 7 000 kamionů na převoz pohonných hmot, které jsou schopné jezdit nejen po silnicích, ale hlavně v terénu. Všechny dosavadní zkušenosti jasně ukazují, že jakmile dojdou pohonné hmoty, postup ozbrojených sil se zastavuje.
Skutečnost je tedy taková, že současný engéš neudělal nic jiného, než že odhalil onu pověstnou špičku ledovce, pod níž se toho skrývá opravdu hodně. Snažil se politickou reprezentaci země přesvědčit o nezbytnosti navýšení vojenského rozpočtu o téměř 7 miliard eur v době, kdy v obecních rozpočtech chybí peníze téměř na vše.
Přitom dobře věděl, o čem mluví a na co chce spoluobčany duševně připravit. Splnil úlohu předskokana, po jehož vystoupení na pódium nastoupí ještě těžší váhy – a ty spustí ještě silnější decibely.