O „pravdivosti“ názorů. A o tom, kdo rozhodne, co je a co není pravdivé

Na obranu proti takovým lživým resp. „škodlivým“ informacím některé státy zakládají speciální instituce, které tak doplňují již dávno existující propagandistické instituce.

O tom, že prostředí internetu je skutečně neobyčejně příznivé pro šíření jak pravdivých, tak polopravdivých, ale i zcela lživých informací, jakož i všemožných legitimních, ale i problematických názorů, asi nelze pochybovat. Není mi ale jasné, kdo by měl rozhodovat o tom, co je pravdivé a co lživé (na toto téma od pradávna diskutovaly davy filozofů i hospodských mudrců; asi nejznámějším tazatelem o této věci je novozákonní Pilát Pontský).

Pravdy nepochybné a ty další

U některých věcí, zvláště vědeckého charakteru, je to jasné – je nepochybně pravda, že Země obíhá kolem Slunce, že atom uhlíku má šest protonů, že homeopatie funguje pouze na základě placebového efektu, že Austrálie je menší než Asie atd., a že nepravdivé jsou výroky opačné.

Ale kdo má právo rozhodovat například o tom, které z následujících výroků jsou (spíše) pravdivé a které zcela nebo téměř nepravdivé? Resp. u kterých je otázka po jejich „pravdivosti“ nepatřičná, protože jsou to prostě subjektivní, více či méně legitimní názory?

1A: NATO je zásadně důležité pro zajištění naší bezpečnosti. vs. 1B: NATO je nebezpečným pozůstatkem studené války a mělo by být zrušeno.

2A: Ukrajinská válka byla vyvolána ničím nevyprovokovanou ruskou agresí. vs. 2B: Ukrajinská válka byla do značné míry vyprovokována nezodpovědnou politikou Západu.

3A: Petr Fiala je zkušený, schopný a oblíbený politik. vs. 3B: Petr Fiala je mimořádně neoblíbený premiér.

4A: Pro naši budoucí prosperitu je zásadně důležité, abychom opustili EU. vs. 4B: Naše členství v EU je zásadně důležité pro naši budoucí prosperitu.

5A: Spalování fosilních paliv má na změny klimatu zanedbatelný vliv. vs. 5B: Globální změna klimatu je zásadně ovlivněna spalováním fosilních paliv.

6A: KSČM je nebezpečná antidemokratická strana. vs. 6B: KSČM je legitimní levicová politická strana.

Já si sice například myslím, že v zásadě pravdivé jsou výroky označené B, ale jsem si dobře vědom toho, že většina českých občanů asi mnohé z těchto mých názorů nesdílí (rád bych se mýlil…).

Mám silný dojem, že většina našich politiků a novinářů považuje na rozdíl ode mě za zcela samozřejmě pravdivé například výroky č. 1A, 2A, nebo 6A, a že by někteří možná měli dokonce chuť na jakési uzákonění takovýchto „pravd“ a trestání zastánců pravdivosti opačných výroků.

Měly by snad o tom, které výroky tohoto typu jsou (a do jaké míry) pravdivé, resp. ve veřejné diskusi legitimní, rozhodovat soudy? Nebo spíše nějaký úřad pro „strategickou komunikaci“? Obávám se, že něco takového je už za dveřmi. Kéž bych se mýlil.

A ještě poznámka:

Často se setkávám s názorem, že já, jakožto přírodovědec, bych se neměl veřejně vyjadřovat k politickým problémům, protože od toho tady přece jsou profesionálové - politici, politologové (často samozvaní) a novináři. A přírodovědci by se měli veřejně vyjadřovat pouze ke svému vědnímu oboru. To ale považuji za nepřijatelné. Žijeme přece v občanské společnosti a k politickým záležitostem se mohou (a mají) veřejně vyjadřovat angažovaní občané bez ohledu na svoji profesi (pokud ovšem dostatečně vládnou psaným či mluveným slovem).