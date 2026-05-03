Zázračný faktor X, na který politici zapomínají. Díky němu můžou získávat důvěru veřejnosti

Svou roli hrají i média a témata, která ve společnosti právě dominují. Současně působí i iracionální vlivy, jako jsou sympatie k určitému politikovi. Zcela přirozeně také existuje skupina lidí, která raději spoléhá na to, že se o „věci“ postará někdo jiný, zatímco ostatní chtějí svůj osud řídit vlastními silami.
Jeden faktor však podle mého názoru dlouhodobě podceňujeme.
Pomoc konkrétním lidem
V medicíně bychom mluvili o vlivu kazuistik, v běžném životě o síle konkrétních příběhů konkrétních lidí. Ano, může to znít iracionálně, protože jde především o emoce, které tyto příběhy vyvolávají. Jenže právě emoce nakonec často převáží nad rozumem, úvahou i kalkulem.
Z mnoha příkladů víme, že se dokážeme dojmout nad osudem dítěte se vzácným onemocněním a během krátké doby vybrat desítky milionů korun na jeho léčbu. Nejde přitom jen o soucit, ale o silnou emoci, která vede k činu. Lidé mají potřebu postavit se na stranu člověka, kterého zasáhl osud, a pomoci mu.
A právě tato schopnost reagovat na konkrétní lidský příběh je klíčová. Troufám si říct, že nejen v běžném životě, ale i v politice. Pokud by veřejně činné osoby dokázaly viditelně a konkrétně pomáhat v podobných situacích, jejich kredit u veřejnosti by rostl přirozeně, nikoli marketingově.
A nyní zdánlivý krok stranou. Minulý týden nás překvapila mimořádná čtenost článku o Karlovarské krajské nemocnici. Byla mnohonásobně vyšší, než bývá u zdravotnických témat obvyklé. Střet vedení nemocnice s lékaři, vyhrocený konflikt a nakonec politické rozhodnutí s personálními důsledky. Příběh s jasnými aktéry a konkrétními dopady. Lze předpokládat, že podobně by rezonovaly i jiné případy ze státních či krajských zařízení, kde upozorňování na chyby nevedlo pouze k přímočaré nápravě, ale jaksi mimochodem i k odchodu kritiků.
|
Nahrávka ukazuje stav českého zdravotnictví. Pacient není na prvním místě, spíše na posledním
Právě zde se vracíme k podstatě věci. Nejsou to totiž konkrétní příběhy a řešení konkrétních problémů, které rozhodují o tom, komu lidé věří? Poslanci a členové vlády se mohou opakovaně přít o makroekonomické parametry či výši zadlužení státu, ale takové debaty se většiny lidí bezprostředně nedotýkají. Navíc u absolutní většiny z nás vzniká dojem, že lidé ve skutečnosti politiky nezajímají. Nejvyšší kruhy politické reprezentace řeší „svůj byznys“ jako oddělený svět, do něhož jednotlivé lidské problémy nepatří. To je ovšem zásadní omyl.
Proč lidé věří komunálním politikům
Na komunální úrovni je dopad politiky naopak hmatatelný. Občané vidí, že se zlepšily služby, že se něco postavilo, že se podařilo vyřešit konkrétní problém. Není proto překvapivé, že starostové a místní zastupitelé požívají vyšší důvěru než vrcholní politici.
Lze namítnout, že řešení jednotlivých kauz není primární rolí vlády či poslanců. Bylo by těžké s takovým názorem polemizovat. Navíc to v jednotlivých případech i tak dělají. Pokud se to však děje, není to prakticky vidět. A právě viditelnost konkrétní pomoci je to, co utváří důvěru. Ostatně, současný premiér je v tomto ohledu pravým mistrem a o síle svých sociálních sítí by mohl přednášet na univerzitě.
|
Bodl jsem do vosího hnízda. V karlovarské nemocnici by měl zasáhnout Babiš, míní Veselka
Tento text může na první pohled vypadat skepticky, ale je v něm i pozitivní sdělení. Lidé velmi citlivě vnímají konkrétní kauzy a podle nich si utvářejí svůj politický názor. Pomoc lidem – jakkoli to tedy zní jako klišé – může být oním skrytým faktorem X, který spolurozhoduje o výsledku voleb.
Závěr je tedy docela prostý. Bylo by příjemné vidět na politické scéně méně okázalých gest a slyšet méně zvýšených hlasů, ale o to více řešení konkrétních problémů. A především, politici by se neměli vzdávat zodpovědnosti za osudy lidí s odkazem na to, že jde o sisyfovskou práci. Právě v těchto zdánlivě drobných, ale současně obtížných úkolech se totiž spolurozhoduje o důvěře veřejnosti.