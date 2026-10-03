Západ by měl v takové situaci držet pohromadě a snažit se tyto i další průšvihy rychle vyřešit. Jenže to by nebyl Donald Trump, aby nevyužil každé příležitosti k provokaci. Před pár týdny se takto chytil s britským levicovým premiérem Andym Burnhamem, který nechce navyšovat obranné výdaje a pomoci mu s Íránem.
A začal vyhrožovat, že americká podpora Britů na Falklandských ostrovech není neomezená, a dokonce naznačil, že by jim v případné válce s Argentinou, která si je nárokuje, nemusel přijít na pomoc. S Brity už o ně válčila v roce 1982, ale prohrála. Jenže tentokrát zemi nevládne vojenská junta, ale libertarián Javier Milei, kterého za rok čekají prezidentské volby, a proto potřebuje nějaký trumf, protože ne všichni jsou spokojení s jeho politikou ořezávání erárních výdajů.
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Pravda je však taková, že by stejně nic nedostal. Trump je totiž dobrý handlíř a umí si spočítat, že se mu víc vyplatí britská držba ostrovů. A pokud by nakonec Američané vystoupili proti Spojenému království, raději by si ostrovy ponechali sami. Jako když chtěli od Dánů Grónsko. Pro Trumpa totiž nejsou důležití spojenci, ale to, co od nich může dostat. Chová se k nim podobně jako ke svým skutečným nepřátelům, které zmiňují všechny jeho bezpečnostní doktríny, tedy Číně a Rusku.
Mimochodem – rozklíženost Západu se ukazuje i jinak. Do hry okolo Falklandských ostrovů se zapojil i Izrael, syn premiéra Benjamina Netanjahua Yair podpořil nárok Argentiny. Stejně jako radikální ministr národní bezpečnosti Ben Gvir.
Sami Argentinci svůj nárok vyjádřili i na nedávném mistrovství světa ve fotbale, kdy se v semifinále střetla Británie s Argentinou. Hráči Giovani Lo Celso a Lisandro Martínez zvedli transparent s nápisem „Malvíny jsou argentinské“. Falklandám totiž Argentinci říkají Malvíny.
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Izrael samozřejmě „ztracené“ ostrovy v Atlantiku nezajímají, ale využívá je jako klacek proti Británii, která – spolu se Španělskem a Francií – uznala stát Palestina a ostře se staví proti akcím Jeruzaléma v Pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu.
Falklandy jen více nasvěcují neschopnost Západu spolupracovat na společných cílech. Nejde o to, že národní státy fungují podle principu „naše země první“, ale ony dráždí své spojence i na místech, kde je to úplně zbytečné.
Stačí si třeba vzpomenout, když Donald Trump žádal o pomoc ve válce proti Íránu. Evropské země mu nemusely hned slibovat, že tam pošlou stovky lodí. Stačila symbolická pomoc a neházet klacky pod nohy. Třeba španělská vláda odmítla Američanům, aby přes její letiště převáželi výzbroj na Blízký východ.
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A v tomto výbušném prostředí, kde se spojenci okopávají, prohlásí slovenský premiér Robert Fico, že někteří západní politici usilují o válku s Ruskem a že by je v tom Slovensko vojensky nepodpořilo. Tady už nejde o mezinárodní hrátky, kdy jedna země vydírá jinou a něco za to chce. Tady jde o základní články spojenectví v rámci NATO.
Až se jednou Fico obrátí na své spojence, mohou mu také říci ne. A někdo si pak možná vzpomene, že to začalo hrátkami s Grónskem, Falklandami i Íránem – a skončilo to rozkladem Západu.