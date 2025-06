Před víc než stoletím dala světu slovo robot. I dnes má fantastika co říct

Jasně, člověk si přijde na své, pokud ho zajímají konzolové nebo deskové hry, komiksy, případně sci-fi a fantasy seriály. Takhle to prostě chodí na Festivalu Fantazie v Chotěboři, Fenixconu, Comic-Conu – a Fantastická Ostrava není výjimkou. Ale zatímco se pozornosti českého čtenářstva po léta těšila hlavně zahraniční žánrová produkce, v posledních deseti letech se ta česká dostala do popředí.

Víc než jen střílečky, draci a skřeti

Jednak si jí začali všímat velcí vydavatelé, jednak se v roce 2023 začala dokonce udílet Magnesia Litera za fantastiku. Ta změna v přijetí je tedy značná a lze jenom spekulovat, čím to vlastně je. Dostala se fantastika díky filmovým blockbusterům, streamovacím službám a světovým bestsellerům postupně do mainstreamu? O tom není pochyb – a hraje v tom roli jak komerční hledisko, tak kvalita zpracování. Kladu si ale otázku, co přesně se tedy stalo s českou literární fantastikou?

Napadá mě, že se teď částečně pod vlivem zahraničních trendů do české fantasy, sci-fi a hororu častěji dostávají aktuální palčivá témata. Vznikají celé povídkové antologie zaměřené na ekologii, duševní zdraví nebo umělou inteligenci. Romány reflektují problematiku kyberšikany, krádeže identit, stinnou stránku mezikontinentálního turismu nebo třeba jenom strach z dospělosti v moderní době.

Zkrátka fantastika, to už dlouho nejsou jenom prachpusté vesmírné střílečky, draci a skřeti. Nabízí totiž způsob, jak názornou zkratkou předávat závažné myšlenky, které by se jinak vyjadřovaly jen stěží. Ostatně přesně tohle si svého času uvědomovali jak Karel Čapek, tak George Orwell a s nimi mnozí další. V současné době se z téhož důvodu rozhodují i známé osobnosti světové literatury jako Ian McEwan nebo držitel Nobelovy ceny Kazuo Ishiguro zpracovat svoje náměty třeba v podobě románů science fiction.

Příležitost potkávat tvůrce

Hranice mezi tím, co je ještě takzvaná společenská próza a co už fantastika, je někdy hodně nejasná. Alespoň podle mě to není žádná ostrá hrana, na které balancují ti, kdo chtějí předat nějaké to myšlenkové poselství. Mnohem víc mi připadá jako velmi pozvolný, skoro neznatelný kopeček, po kterém lze přecházet sem tam podle aktuální potřeby.

A když se podívám na českou knižní produkci posledních let i desetiletí, je zřejmé, že na tom kopečku potkáme spisovatele jako Petra Stančíka, Annu Bolavou, Miloše Urbana, Petru Klabouchovou… ale třeba i Alenu Mornštajnovou s románem Listopád nebo Kláru Vlasákovou a její Praskliny.

Česká sci-fi dala světu slovo robot. Je jedině dobře, pokud se jí znovu povedlo získat si (nejen) domácí čtenáře a pokud se jí stran vydavatelů i médií věnuje dostatečná péče a pozornost. Navíc české publikum má tu výhodu, že její tvůrce má příležitost pravidelně potkávat. Ptát se jich, sdílet s nimi myšlenky a názory. Třeba na festivalu, jako je Fantastická Ostrava, nebo klidně někde jinde. V cosplayi, či bez něj.