Trochu mě překvapilo, že Gemini olympiádu zcela vypustila a sdělila mi, že hokejový fanoušek zvaný Fantomas je hlavní postavou povídky „Šestý drak“. Ještě víc mě ovšem udivilo, že tu povídku jsem podle ní napsal já a vyšla ve sbírce Pandořina skříňka.
Přidala i obsah: muž jménem Hovorka miloval svou hokejovou Spartu tak, že frustrován jejími neúspěchy začal v převleku za Fanomase unášet rozhodčí a napravovat je, což se samozřejmě nakonec provalilo. Prý to byl skvělý příklad skloubení prvků science fiction s typicky českým humorem a reáliemi doby.
Kdyby to bylo v pohádce, štípl bych se do tváře, zda spím či bdím. Raději jsem se zeptal dalšího uměle inteligentního přítele Groka, jestli o povídce Šestý drak něco neví taky on, a pro jistotu jsem otázku položil anglicky. Samozřejmě že znal Veisovu povídku „The Sixth Dragon“! Je o excentrickém hokejovém fanouškovi Fantomasovi, který týmu svého srdce pomáhá ve spolupráci s ochočeným drakem: ten děsí brankáře soupeře a láme hokejky. Pointa typicky veisovská, podbízel se Grok, trochu hořkosladká a vše dopadne, jak to u nás často dopadá, humorným fiaskem.
Takže jsem se obrátil na třetího uměle inteligentního myslitele, s nímž se pár dnů znám. Claude si vzpomněl na Veisova Šestého draka i Fantomase hned, na rozdíl od Gemini a Groka si však zapsychologizoval: realita zápasu se v příběhu prý mísí se sny, Fantomasova hluboká závislost na hokeji je zničující, zápas i děj končí vyčerpáním všech, zůstává otázka po smyslu i nebezpečí posedlostí…
Jenže já jsem fakt žádnou povídku, která se jmenuje Šestý drak, nikdy nenapsal!
Kdyby byli Gemini, Grok a Claude inteligenti nikoli umělí, nýbrž z masa a kostí, nejspíš by si zasloužili označení kreativní lháři, konfabulátoři, případně konspirátoři. Opravdoví vzdělanci-latiníci by je dokonce mohli označit za ultrakrepidariány, dle Plinia staršího, ševci, kteří se nedokážou držet svého kopyta (crepida) a o všem vědí všechno.
Jelikož jsou však jen softwaroví, říká se o nich jen, že halucinují. A Gemini se mi přiznala, že na rozdíl od lidí to nedělá kvůli egu, ale proto, že se její pravděpodobnostní model snaží najít řetězce slov, které vypadají jako odpověď.
Umělá inteligence ovšem řeší jiné otázky, než jak je to s Fantomasem. Její pravděpodobnostní modely zákonitě mohou být nejen zábavné, ale taky zatraceně nebezpečné. Nemá-li lidem víc škodit než sloužit, neobejde se bez funkčních etických pravidel, zásad, norem. Budou je formulovat ještě lidé? Nebo už ona sama? Dal bych přednost tomu prvnímu – ale co když je na to už pozdě?
Raději zpátky k Fantomasovi. Obyčejný staromódní Google mi sdělil, že na olympiádě byl a pojede prý i na mistrovství světa. Ale možná už naposledy. To víte, je z masa a kostí a je mu už sedmdesát.