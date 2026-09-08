Nedivte se, až vyhraje Farage. Devětadevadesát procent britských žadatelů o azyl prý podvádí

Interní informátor z britského ministerstva vnitra se svěřil deníku The Times s výstřelky britského azylového systému. Opravdový nárok na domicil na ostrovech má podle něj pouze jedno procento žadatelů. Zbytek je třeba považovat za „obrovský podvod“, a není přitom ani tak těžké ho odhalit. Spousta žadatelů totiž používá stejné otřepané triky, kterými se snaží obměkčit britské úředníky.
Pokud se britský volič bude domnívat, že jej všechny tradiční strany zklamaly, Farage se mu bude stále víc jevit přijatelnou alternativou.