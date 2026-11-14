Léky na hubnutí mění farmaceutický průmysl. Kdo bude dalším vítězem?

Ozempic a Wegovy od dánské společnosti Novo Nordisk, Mounjaro a Zepbound od americké Eli Lilly. Ještě před několika lety tyto názvy znali především lékaři a pacienti s cukrovkou či obezitou. Dnes se o nich mluví i mezi celebritami a na sociálních sítích. Léky, které pomáhají regulovat hladinu cukru v krvi a snižovat hmotnost, se staly celosvětovým fenoménem. Jejich úspěch zároveň odstartoval nový závod farmaceutických firem o přízeň pacientů.
Dosud byly nejznámější přípravky dostupné především jako injekce. To se ale mění. Výrobci přicházejí s tabletami, které mohou oslovit i lidi, jimž injekční léčba nevyhovuje. Tabletová forma Wegovy získala v roce 2026 povolení pro evropský trh. Eli Lilly zase uvedla v USA přípravek Foundayo, který tamní úřady schválily v dubnu. V Evropské unii v říjnu získal kladné doporučení odborného výboru, na konečné schválení ale zatím čekal. Tablety sice mohou léčbu zpříjemnit, ale rozhodující bude také jejich cena a dostupnost.
Souboj dvou farmaceutických gigantů
Z rostoucí poptávky těží především Eli Lilly a Novo Nordisk. Americká Eli Lilly ve druhém čtvrtletí roku 2026 utržila přibližně 23 miliard dolarů, meziročně o 48 procent více. Významně jí pomohly právě léky Mounjaro a Zepbound. Firma proto zvýšila odhad celoročních tržeb na 85 až 87 miliard dolarů. Novo Nordisk naopak čelí silnější konkurenci. Přestože v srpnu zlepšil svůj finanční výhled, stále počítal s možností poklesu tržeb i provozního zisku až o šest procent. Tento vývoj nám ukazuje, že ani dominantní postavení na rostoucím trhu nezaručuje automatický růst tržeb a zisku.
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Farmaceutické firmy už nesoupeří jen v prodeji současných léků. Vyvíjejí také nové přípravky, které by mohly pomáhat hubnout ještě účinněji nebo lépe kontrolovat hladinu cukru v krvi. Pozornost přitahuje například retatrutid od Eli Lilly. V klinické studii pomohl pacientům s cukrovkou druhého typu zhubnout výrazně více než známý Ozempic. Zatím však není schválený pro běžné použití.
Do hry vstupuje také společnost Viking Therapeutics, která vyvíjí nový lék v injekční i tabletové podobě. Nadějné výsledky při snižování hmotnosti ukázal také petrelintid, na němž spolupracují Roche a Zealand Pharma. O tom, které přípravky skutečně uspějí, ale rozhodnou další studie a schvalování.
Trh za miliardy, ale ne bez rizik
Odhady růstu globálního trhu s léky na obezitu předpokládají, že by mohl do roku 2030 překročit 100 miliard USD ročně. Vysoká cena léčby však může omezit její využití, zejména pokud ji zdravotní pojišťovny nehradí nebo pokud je úhrada podmíněna přísnými kritérii. S příchodem dalších výrobců navíc poroste tlak na zlevňování, což může snížit zisky farmaceutických firem. Otázkou zůstává i dlouhodobé užívání. Po vysazení léků totiž mohou pacienti část ztracených kilogramů znovu nabrat.
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Sektor léků na obezitu nabízí několik investičních příležitostí. Tabletové léky mohou rozšířit okruh pacientů, zatímco nová generace účinných látek může přinést další možnosti léčby. Velké společnosti, jako jsou Eli Lilly a Novo Nordisk, mají výhodu zavedených produktů, výroby i silného finančního zázemí. Menší biotechnologické firmy zase mohou překvapit novými léky, jejich úspěch je však nejistější.
Při hodnocení farmaceutických akcií proto nestačí sledovat jen rostoucí zájem o hubnutí. Důležité jsou také prodeje, ziskovost, ceny léků a výsledky klinických studií. Rychle rostoucí trh totiž automaticky neznamená úspěch investice každého investora.
Autorka je hlavní analytičkou Wonderinterest Trading Ltd.