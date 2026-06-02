Tak nám pustili Feriho a mikrofeminismy pro dnešní den

Spis týkající se postřelení slovenského premiéra Fica má údajně 18 svazků a šest tisíc stran. Přitom všichni kolem viděli, jak to bylo. Přišel chlápek, vystřelil, chytli ho, nezapíral. Jasně, trefil životně důležité orgány, takže popis zranění něco vydal, pár stránek mohl přidat psychologický posudek na toho magora, ale šest tisíc stran? Přitom kam se hrabe kauza Ficova atentátníka na spis necudy Epsteina, který prý má přes milion stránek. Přibližně tisíckrát je v něm zmíněn Donald Trump, ale stejný počet zmínění tam má mít například i budoucí norská královna.
Netuším, jak tlustý je spis na Dominika Feriho, ale i když šlo o sex, pochybuju, že to bylo pikantní čtení, jak by si mohl někdo domýšlet. Občas si zaznamenávám útržky, z policejní a soudní mluvy: … byla provedena realizace, v jejíž souvislosti byla zadržena jedna osoba, se kterou jsou realizovány další úkony… Od toho se neodtrhnete.
Ale aby to nevypadalo, že cítím s lotry, a ne třeba s lidskoprávními organizacemi, které se budou muset stěhovat z Úřadu vlády na ministerstva. Jedna z nich, Gender studies, mi píše: „Vláda rozhodla, že po více než dvaceti letech zanikne Odbor pro lidská práva a ochranu menšin. Genderová rovnost je průřezové téma a nedává smysl ji celou přesunout na MPSV, nehledě na to, kdo na ministerstvu právě je.“ Někteří lidé si nejsou jisti, jakou konkrétní činnost organizace hájící rovnost žen a mužů vyvíjejí. Ani já přesně nevěděla.
Musela jsem si naklikat starší e-maily, které mi Gender Studies posílá. Zdá se, že pravidelně nabízí například mikrofeminismy. Jeden mne nabádá, ať připomenu svému okolí, proč je důležitý mezinárodní den žen: „Protože pracovní trh je plný diskriminace. Protože ženy mají skoro o pětinu nižší platy než muži. Protože pečující nemají dostatečnou podporu a čelí vyhoření a chudobě. Protože LGBTQ+ čelí předsudečnému násilí. Protože manosféra radikalizuje mladé muže. Protože sexuální násilí je stále bagatelizované.“
Takže připomínám, i když třeba na ty nižší platy mám svůj názor. Jednou mne přemluvili do jakési vedoucí funkce. Vzala jsem ji prozatímně, než seženou někoho jiného. Místo vystřídání mně ale nutili vyšší plat. Dalo práci vysvětlit, že nechci vyšší plat, nýbrž někoho, kdo to vezme za mne, abych se zase mohla věnovat psaní, ale i rodině.
Pokud jde o bagatelizaci sexuálního násilí, rozhodně ji neschvaluji. Jen se obávám, jestli jsem se bagatelizace hned v prvním odstavci tohoto textu taky nedopustila. Ale víte co, soudit sex není úplně fér.