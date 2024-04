Rozpad krásné fasády TOP 09. Co Ferimu přebývalo, to Langšádlové chybělo

Ta se dala před třemi roky dohromady s koalicí PirSTAN (okamžitě po volbách rozpadlé), na ideové rozpory nehledě. S chutí k vládnutí a údajným skvělým plánem na vše se vrhla do snahy, jež byla zatím korunována následujícím úspěchem. Vládě věří bezvýhradně dvě procenta obyvatel.

Když jsem to říkal italskému kolegovi, nechtěl věřit, že ještě nemáme předčasné volby. Jak je to možné, když se dozvídáme den za dnem ústy nejen premiéra Petra Fialy, jak se vše daří, vláda vše zvládla, v podobě metaforického lodníka nás provedla krizemi? Mohou za to politici, nebo nepřející občané, jejichž nevděčná ubrblanost nezná mezí?