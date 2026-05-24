Férová marže a kultivace kapitalismu. Proč to nerozšířit i na klíčové komodity?

Přiznávám, že mě na celé debatě nezaujalo ani tak samotné zastropování marží jako hysterická reakce některých kritiků. Jako by už pouhá zmínka o „přiměřeném zisku“ znamenala návrat plánovaného hospodářství, pořadníků na maso a pionýrských šátků. Přitom mezi centrálně řízenou ekonomikou a úplnou tržní džunglí existuje ještě poměrně široký prostor zdravého rozumu. A právě ten v české debatě kriticky chybí.
Nejde o to, aby stát obchodníkům diktoval ceny rohlíků, másla či benzinu. Nejde ani o to, aby někdo z ministerstva seděl nad kalkulačkou a rozhodoval, kolik smí vydělat pumpař u Kralup. Ale nebylo by od věci, kdyby vedle trhu existoval i veřejně dostupný orientační ukazatel toho, co je ještě normální, a co už začíná připomínat zlatokopectví v době krutého kapitalismu 19. století. Říkejme tomu třeba „férová marže“.
Technicky by to dnes nebyl problém. Stát už umí relativně přesně spočítat, jaká část ceny pohonných hmot odpovídá daním, ceně komodity, dopravě či distribuci. Tak proč by po skončení mimořádného opatření nemohl v této praxi pokračovat: sice ne na povinné, ale na dobrovolné bázi. Každý den by mohl zveřejnit jednoduchou orientační informaci: přiměřená obchodní marže činí například dvě koruny padesát na litr…
Ne jako příkaz, ne jako regulaci, jen jako veřejnou informaci. Ať si pak někdo prodává benzin o pět korun dráž. Přistoupí-li na to zákazníci, je to jejich věc. Ale budou vědět, že neplatí za kvalitu, ale za nenasytnost.
Kdo je tu za hlupáka?
A proč to nerozšířit na klíčové komodity? Totéž by přece mohlo fungovat u základních potravin, energií nebo plynu. Ne u luxusního zboží, tam ať si módní génius z Milána nacení tričko třeba na třicet tisíc. Kdo chce chodit v bavlně za cenu malé ojetiny, tomu v tom nikdo bránit nebude. Ale u věcí, bez kterých se běžný člověk neobejde, by určitá elementární transparentnost vůbec nemusela být na škodu.
Zvlášť v zemi, kde se často tváříme, že zákazník je dokonale informovaný tvor, který si po večerech analyzuje komoditní trhy a logistické řetězce, než si ráno koupí jogurt nebo natankuje cestou do práce. Přitom ve skutečnosti většina lidí jen doufá, že zrovna není za hlupáka.
A právě tady by mohl stát sehrát roli mravního arbitra. Ne represivní, ale informační: nepřikazovat, pouze ukazovat. V době umělé inteligence by navíc podobný systém nemusel znamenat vznik další armády úředníků. Algoritmus by jednoduše vyhodnocoval ceny vstupů, dopravy, energií a obvyklé obchodní náklady, umělá inteligence to zvládne lépe než kancelář plná vševědoucích statistiků. Výsledek by pak visel na přehledném státním webu.
Samozřejmě už slyším námitku, co je to za byrokratický nesmysl, že si přece trh vše vyřeší sám. Teoreticky ano. Jenže český zákazník má za sebou třicet let zkušeností, kdy se pod heslem „volného trhu“ občas schovávalo i obyčejné hulvátství: od absurdních cen dálničního občerstvení až po energetické šoky posledních let. A možná právě proto by „férová marže“ nebyla útokem na kapitalismus, ale jeho kultivátorem. Zdravý trh totiž nestojí jen na svobodě prodávajícího. Funguje také díky důvěře kupujícího.