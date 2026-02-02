Největší ničitel míru? Potraty. Lev XIV. v této věci drží církevní linii

Hledáte-li „partu“, která se svého tradičního kopyta drží, najdete ji na špičce katolické církve. U nás – v plebejsko-liberálním Česku – si toho lidé až tak nevšímají, ale jinde ano. Všimli si i toho, co řekl o víkendu papež Lev XIV. při setkání s mladými politiky. Citoval slova Matky Terezy, že „největším ničitelem míru“ jsou umělé potraty.
A je to. Upřímně, mohl někdo čekat něco jiného?
Klišé o pokrokovém či reakčním papeži tu neplatí
Nemůže být míru bez ukončení války, kterou vede lidstvo samo proti sobě, pronesl papež na adresu potratů. V době, kdy se už čtyři roky válčí ve velkém na Ukrajině a počty zabitých se odhadují na statisíce, to jistě mnohé zvedne ze židle. Ale papež ten argument rozvíjel dál.
„Pouze ti, kdo se starají o ty nejmenší mezi námi, mohou skutečně dosáhnout velkých věcí,“ řekl veřejně. Vyzval mladé, aby „ctili mír, když existuje, a snažili se ho nastolit, když chybí“. Úhrnem podle papeže Lva: „Žádná politika nemůže sloužit lidem, pokud vylučuje ty, kteří se chtějí narodit do života, pokud nepomáhá těm, kteří jsou v hmotné i duchovní nouzi.“
Můžete si o těch slovech myslet leccos. Třeba že to je vrcholně morální postoj, který stojí za hlubší zamyšlení. Nebo naopak že se příliš montuje do rozhodování těm, kteří partnerským životem – na rozdíl od papeže a činovníků katolické církve – skutečně žijí. Ale jednu věc nepopřete.
Lev XIV. svým odsouzením potratů doložil, že ať je papežem kdokoliv, ať je to oblíbenec progresivistů (František), konzervativců (Benedikt XVI.) nebo antikomunistů (Jan Pavel II.), ať je z Polska, Německa, Argentiny nebo z USA, tak ve věci nepřípustnosti umělých potratů drží linii.
V této branži prostě ideologické nálepkování a táborové fandění – podle sociálních bublin ve stylu „to je náš papež“, tento pontifik „bojuje za naše hodnoty“ – neplatí. Stokrát si pokrokáři mohli myslet, že když je František z Jižní Ameriky, tak musí mít blízko k teologii osvobození a „musí“ být otevřenější i k umělým potratům, ale ve skutečnosti je odsoudil. Tak jako nyní Lev XIV. Komukoliv se to může nelíbit, kdokoliv proti tomu může protestovat, ale to je asi tak vše, co s tím může dělat.
Pro jistotu zopakujme. Takto vyhraněně to platí jen pro společnosti, jako je česká. Třeba už v sousedním Německu tak úplně ne, i když se pořád říká, jak Německo propadá pokrokářství. Der Spiegel, který o víkendových slovech papeže informoval, hned připomněl aktuální soudní spor o zákaz umělých potratů.
Nemocnice v Lippstadtu spadala pod protestantského zřizovatele a po léta prováděla lékařsky indikované potraty. Ale v únoru 2025, po fúzi, připadla pod zřizovatele katolického a ten tuto praxi zakázal i v případech závažných abnormalit plodu. Potraty povoluje jen výjimečně, „je-li ohrožen život či zdraví těhotné ženy“.
Odpor k potratům porodnost neovlivní
Přijde vám takový morální postoj jako příliš drsný pro praktický život? Dost možná ano, ale v katolické církvi je daný a stále udržovaný. Jak o víkendu doložil Lev XIV. Jiná věc ovšem je, co na to říkají „voliči“, tedy věřící, zejména věřící registrovaní v katolické církvi. Nebo i vlažnější katolíci.
Představa, že takto vymáhaná morálka se nějak promítne i do demografických ukazatelů, tedy že ve společnostech, které dají na papeže a dodržují jeho linii ohledně potratů, se rodí více dětí, že mají menší problém se stárnutím populace a s financováním průběžných důchodových systémů, je scestná. Pár čísel na ukázku.
Jde o srovnání úhrnné plodnosti (fertility) žen, tedy o počet dětí, jež porodila jedna žena. Pro prosté uchování reprodukce obyvatel na daném území je třeba plodnost na minimální laťce 2,1 dítěte na jednu ženu. A v praxi?
Podle údajů za rok 2025 vykazuje nejnižší plodnost Jižní Korea (0,68). Ale jen o fous výše, do skupiny velmi slabých, patří ty západní země a společnosti, které na papeže hodně dají: Itálie (1,20), Španělsko (1,21), Polsko (1,31), Rakousko (1,33)… Česko je na tom lépe (1,47), natož země z protestantského severu Evropy.
A pak je tu jedna výrazná výjimka. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zahrnuje 38 nejvyspělejších zemí světa, jež dohromady vytvářejí 62 procent globálního HDP. Ale 37 z nich není s to udržet svou vlastní populaci přirozenou reprodukcí. I Mexiko (1,85) je pod kritickou laťkou ve výši 2,1 dítěte na jednu ženu.
Jediným členem OECD, který vykazuje úhrnnou plodnost nad míru přirozené reprodukce, je Izrael (2,75). Tedy země, která nedá na katolickou církev ani papeže a ve které nejsou umělé potraty politickým ani společenským tématem. Pak si můžeme položit provokativní otázku: kdo je největším ničitelem sociálního smíru a rovnováhy?