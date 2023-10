Lidé z festivalu v Re’im. Mladí Izraelci zjistili, že za „bezpečným“ plotem jsou zabijáci

To není zpráva do statistiky. Poslední existenční válku – kdy by porážka ukončila existenci státu – zažil Izrael před 50 lety a pamatují ji jen senioři. I tehdy se nechal zaskočit, ale pak se vzchopil. Mladí Izraelci, zvyklí na život v globalizovaném světě, právě na festivalu v Re’im závan existenční války zažili.

Zjistili, že kilometr od nich za domněle bezpečným plotem jsou lidé, jejichž prioritou je zabíjet Izraelce bez výběru: od vojáků přes seniory, „sluníčkáře“ až po malé děti. Získali představu o tom, jak by to mohlo vypadat, kdyby Izrael v existenčním zápase prohrál.

I proto se zatím odkládají témata, která tak fascinují světový tisk – kdo za kiks izraelské obrany může, jak bude potrestán a kdy půjde v politice „od válu“. Na to přijde řada, až bude aspoň nějaká jistota. Jako po jomkipurské válce před 50 lety.