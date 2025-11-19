Vracejí se festivaly politické písně? Kapela Limp Bizkit čelí otázce, zda není proruská

Je to otázka, jak informují zpravodajské weby. V polovině listopadu zrušily úřady na jaro plánovaný koncert Limp Bizkit v Estonsku. A sice proto, že zpěvák Fred Durst se před deseti lety vyjadřoval prorusky. Co na to pořadatelé v Hradci Králové? Prý „zjišťují další podrobnosti“.
Jistě, mluvit o kádrování ve stylu stalinismu či jen normalizace tady nelze. Ostatně pořadatelé nepodléhají státu, ale coby soukromníci jen svému byznysu. Jenže už sama nastolená otázka po politické vhodnosti té či oné kapely, toho či onoho zpěváka nebo zpěvačky budí jisté asociace. Nevracíme se tak trochu do éry Festivalu politické písně v Sokolově?
Na festival jen s čistým profilem
Podobnosti se najdou, i když s převrácenými znaménky. Na normalizační ideologický festival do Sokolova mířili umělci, kteří chtěli „plusový puntík“. Třeba proto, aby mohli vydat desku či vyjet na turné na Západ. Jediný, kdo si dovoloval demonstrativní neúčast, byl Karel Gott. Ze své téměř monopolní pozice si to mohl dovolit.
|
Putin je fajn chlapík. Rock for People zkoumá proruské názory lídra Limp Bizkit
V posledních letech jako by to bylo obráceně. Jako by jistí umělci potřebovali čistý kádrový profil už na to, aby mohli na festivalech či koncertech vystoupit. Ve vyhrocených případech jako by měli sami dokazovat, že žádný „černý puntík“ nemají. Ať už jde o vztah k Putinovi, k ruské válce na Ukrajině, ke Gaze, Palestině či Izraeli.
Stačí si vzpomenout na problémy, kterým už léta čelí Roger Waters, jeden ze zakladatelů Pink Floyd. Či ruská operní diva s rakouským pasem Anna Netrebko. Ještě je v paměti spor o její vystoupení v Praze v roce 2022. I to, jak radní Jiří Pospíšil šel věc konzultovat na ukrajinskou ambasádu.
Jsou to snad doklady svéprávné svobodné společnosti, liberální demokracie, na kterou se stále tak přísahá? Nebo se na mysl vtírají spíše zvyklosti normalizační? Samozřejmě stále myšleno s opačným znaménkem. Když v případě sporu o Annu Netrebko nešlo o to, co udělala (třeba o aktivní podporu čerstvě zahájené ruské války), ale o to, co neudělala (neodsoudila výslovně Putina), našinec si chtě nechtě vzpomněl na antichartu. I ta v roce 1977 žádala po umělcích rituální odsudek.
Opět tu jsou „závadové kapely“
Jistě, na rozdíl od normalizace žijeme ve svobodném prostředí. Festivaly a koncerty pořádají soukromníci a ti si mohou pozvat (či pak „odezvat“), koho chtějí. Ale ta atmosféra kolem, ve veřejné debatě, zejména na webu, naléhavé hlasy, které zkoumají „správné“ či „nesprávné“ společenské postoje toho či onoho umělce, často připomínají něco, o čem jsme si mysleli, že definitivně odešlo společně s Husákovou normalizací.
Jistěže jsou mezi těmi umělci nekonformisté, nestandardní typy, magoři či paka vypouštějící z úst občas nehoráznosti. Prostě lidé, které bychom nedávali za vzor školní mládeži. Zpěvák Fred Durst se v roce 2012 oženil s Ruskou z Krymu.
Lze očekávat, že na rusko-ukrajinský konflikt má trochu jiný pohled než vlády na Západě nebo v Kyjevě (před deseti lety označil Putina za „skvělého chlapa s jasnými morálními principy a milého člověka“). Ale souvisí to s jeho hudebním vystoupením?
Kdybychom žili v Estonsku (zemi sousedící s Ruskem a s početnou ruskou menšinou na svém území) či na Ukrajině (zemi čelící ruské invazi), zřejmě bychom používali jejich, přísnější optiku. Ale žijeme ve střední Evropě, ve vnitrozemí EU i NATO. Nemůžeme si snad dovolit větší velkorysost?
|
Ve 48 letech zemřel Sam Rivers, baskytarista Limp Bizkit
Řadě lidí už návrat ideologie a lehké verze normalizace vadí. Jiní zase „brání demokracii“ do roztrhání těla a za cenu řečnického kádrování. Proto na webu najdeme na téma vystoupení Limp Bizkit třeba toto: „Já žasnu, co vše se vrací z doby mého mládí a budování rozvinuté socialistické společnosti.
‚Závadové kapely‘ už taky máme. Co bude příště?“ Či naopak toto: „Mám rád, když proruské vši kňučí. Takže kňuč dál.“ Anebo ironii pamětníka: „Přiznám se, že jsem se ve třetí třídě (1979) naučil písničku ‚skal a stepí divočinou‘ a líbilo se mi ‚jen počkej, zajíci‘. Budu si moci aspoň koupit lístek?“
Úhrnem. Jistěže máme pořád svobodu. Kdyby tu nebyla, výše citované věty by z webu hned zmizely. Ale duch festivalů politické písně nabírá druhý dech.