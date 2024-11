Blbečci, šílenci a politici: Když Babiš tahá Fialu za pačesy

Ale vraťme se na začátek. Ačkoli spor o „německé platy“ a „duševní zdraví premiéra“ má mnoho rovin, důležité jsou dvě. Na samém počátku byl těžko pochopitelný, leč v televizním pořadu několikrát opakovaný výrok Petra Fialy, že bude-li zvolen na další čtyři roky, budeme mít platy jako v Německu a Rakousku; na konci máme další nevábnou až bolestivou parlamentní etudu.

„Sláb jenom ten, kdo v sebe ztratil víru, a malý ten, kdo zná jen malý cíl,“ burcoval národ k velikosti na konci devatenáctého století Svatopluk Čech. Kdyby nám minulou sobotu během pětatřicátého výročí Velkého Listopadu přednesl premiér Petr Fiala nějakou velkou smělou vizi, bezpochyby by sklidil od v principu skeptického, chcete-li posměváčkovského národa převážně výsměch. Ale jistě by se našlo i pár takových, zejména z byznysu, vědeckého světa či obecně světoběžníků, kteří by mu zatleskali. Za odvahu, za smělost, za vykročení z hranic malověrného čecháčkovství. Kdyby premiér představil plán nějakého „letu na Měsíc,“ adekvátního našim možnostem.

Kdyby slíbil, že za jeho příští vlády rozvine jaderné inženýrství, alespoň na úroveň Jižní Koreje…

Kdyby slíbil, že za jeho příští vlády budou v Česku vlaky jezdit stejně rychle a spolehlivě jako v Německu…

Kdyby slíbil, že za jeho příští vlády se každé dítě dostane na vysněnou střední školu, protože rozvoj talentu je nejcennější bohatství, co máme…

Kdyby slíbil, že za jeho příští vlády začneme kopírovat ze svobodných a kapitalistických zemí zákony o bydlení a nemovitostech, aby vlastní bydlení nebylo pro mladé cosi jako let na Mars z Babišovy knížky „O čem sním, když náhodou spím…“

Pokaždé by se mu většina vysmála, už proto, že nepopulární osobě dav otluče o ústa i výrok zcela pravdivý. Ale mohl by motivovat alespoň nějaké věrné voliče a vložil by do veřejné debaty nějaké téma. A i ten Andrej Babiš by to měl s kritikou těžší - právě s odkazem na svou vlastní brožurku o Česku ve vysněné kondici, kterou rozdával před sedmi lety. Ostatně, že by chtěl, aby „to“ v Česku fungovalo jako v Německu, říkal sám Babiš docela dlouho….

Jenže pouhý, zcela konzumeristický a zároveň zcela nerealistický výsledek v podobě německých a rakouských platů (během pěti let) však žádnou takovouto odvážnou, natož strhující vizí není. Je spíš jen popisem toho, v co někteří možná doufali před 35 lety, co se jim jeví čím dál víc nedostižné a k čemu se za tři roky vlády Fialova kabinetu nepřiblížili ani o píď.

V tomto kontextu je komentář „Fiala se zbláznil“ asi nejčastější spontánní reakcí, jaké se dopustila i velká část jeho vlastních voličů. Možná se brzy dostaneme do situace, kdy takovéto komentáře používat nebudeme, ale v současném úzu je sentence „ty ses zbláznil“ běžný projev nesouhlasu, zhusta používaný i mezi lidmi sobě velmi blízkými. Tedy bez nějakého zásadně nepřátelského obsahu. A takový projev si může dovolit jak volič, tak politik.

Politicky a marketingově byl předseda vlády v onu chvíli na lopatě a stačilo ho nechat se škvařit ve vlastní šťávě, protože až na komentátora Petra Holuba se ani mezi spolustraníky nenašel nikdo tak rozjařený, aby se Fialy ve vší vážnosti zastával.

Jenže to by nebyl Babiš, aby do toho nezačal hamptat. Kdyby nezačal na půdě sněmovny požadovat „řešení“ duševního zdraví premiéra, kdyby jej nezačal posílat do léčebny. Asi nemusíme předákovi opozice připomínat, že jiný názor, dokonce ani mimoběžný výrok není znakem duševní choroby. Jistě mu nemusíme vysvětlovat, že on coby ekonom není úplným expertem na psychické zdraví. Bylo by bezpochyby zbytečné opakovat banalitu, že používání psychiatrických diagnóz místo urážek je ve své podstatě nejhrubší nevychovaností vůči lidem, kteří skutečně mají krátkodobé či chronické duševní problémy - a že jich jsou v této zemi statisíce.

Připomeneme panu premiérovi něco jiného: byl to právě on, kdo velmi záslužně (spolu s ministrem Adamem Vojtěchem) otevřel dveře ke třem dekádám odkládané reformě psychiatrické péče. A byl to on, kdo viděl, jak neuvěřitelně nechutně dokázali jeho nepřátelé zneužívat duševní zdraví jeho rodinných příslušníků v politickém boji. Ano, razance i forma útoku Babiše na Fialu byla nesrovnatelná a dramaticky nižší, ale ve své podstatě šlo o úplně stejný a stejně ubohý faul.

Začali jsme patetickým Svatoplukem Čechem, skončit můžeme jedním z nejbřitčích českých mozků všech dob: ještě o pár let starším Karlem Havlíčkem. Babiš, které měl v této verbální šarvátce všechny karty na své straně, se jedním faulem proměnil v záporného hrdinu Havlíčkova epigramu:„Co sám nerad, nečiň jiným, pravil kantor žáku kdesi, tahaje ho za pačesy.“