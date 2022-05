Malé opáčko: po povodních, které na Moravě zahubily 49 lidí, jsme přijali tzv. krizový zákon. Na velkou vodu fungoval dobře, ale už během covidu s ním měla tehdejší opozice zásadní problém. I připravil se tzv. pandemický zákon, jenž se nakonec ukázal nefunkční a vláda se musela vrátit k nouzovému stavu dle krizového zákona.

O pár měsíců později tu máme nouzový stav opět a zase se chystá další zákon… Co budeme dělat při příští krizi? Další zákon, třeba plynový?

Vycházet z krizového zákona by ani dnes nebyl vůbec žádný problém, kdyby mezi politiky vládla elementární důvěra. Kdyby dnešní vládní strany neinvestovaly v minulých letech tolik energie do boje proti nouzovému stavu, jehož prý Babišova vláda mohla zneužít, a kdyby jim to teď dnešní opozice nechtěla vracet.

Problém přitom není v zákonech. Problém je v lidech, kteří kladou politický boj nad dobro země.