Fiala v duelu přetlačil Babiše. I díky tomu, že neodpovídal na otázky a pořad spolumoderoval

Samozřejmě, že fanoušci budou hodnotit debatu ze svého východiska, nicméně je fakt, že si úřadující premiér dokázal přisvojit víc času a byl daleko útočnější a také působil autoritativněji.
Na druhou stranu jej moderátorka nechala opakovaně klást protivníkovi otázky, skákat mu do řeči a neokřikla jej, ani když si nárokoval čas, ve kterém měl mluvit soupeř. Ale to není stížnost, to je konstatování.
|
Babiš a Fiala se pohádali o inflaci, penze, Green Deal i pomoc Ukrajině
Andrej Babiš měl pravděpodobně za úkol působit co nejpřijatelněji a proto jeho výkon vypadal, jako by jel na půl plynu.
Uhýbání, vykrucování, osobní útoky
Ve věcné rovině se nedá říci, že by někdo z lídrů měl převahu, jasným a jednoznačným odpovědím na otázky se vyhýbali oba a například premiér nedokázal říci, co by udělal v příštím volebním období pro voliče protistrany, kdyby zvítězil. Fantastickou kličku předvedl Petr Fiala, když byl konfrontován se svými absolutně protichůdnými výroky ohledně důchodů. Prohlásil: „To není změna postoje, mluvil jsem v kontextu.“ Touhle demagogickou větičkou lze věru hájit cokoli.
Andrej Babiš též neodpovídal na otázky, uhýbal a vykrucoval se, důchody se snažil obejít tím, že začal najednou mluvit o prorodinné politice, jako by mohla budoucí hypotetická vyšší porodnost něco udělat s důchodovým účtem v příštích dvaceti letech. Šéf ANO se držel překvapivě zpátky i v ekonomických otázkách, které by měl mít v malíku. Když se například premiér chlubil mírou zadlužení v procentech k HDP, nepřipomněl mu Babiš, že velikou zásluhu na těch „pěkných“ číslech má inflace a nikoli vláda. Podobně když se premiér chlubil, o kolik stouply nominálně platy, mzdy a důchody, opoziční lídr se ani nesnažil to korigovat.
Otázku, zda debata proběhla korektně, asi nemá cenu řešit, protože už je za námi. Ale to, že premiéra podporovala disciplinovaná uniformovaná klaka, která tleskala prakticky, i když nemluvil, atmosféru též výrazně ovlivnilo. Ostatně i moderátorka to těžce nesla.
|
Měl byste odstoupit, řekl v debatě Okamura. Čaj na nervy nepomáhá, odvětil Rakušan
Premiér se také vůbec nebál být osobní a opakovaně útočil, patrně s cílem konkurenta vyvést z rovnováhy. V míře osobních útoků si však oba nezůstali nic dlužni, Babiš se snažil zesměšnit Fialovu kompetenci v ekonomických a diplomatických otázkách, Fiala zas líčil duelanta jako zbabělce za to, že nešel na debatu ve veřejnoprávní televizi a že je nekompetentní též v problematice bezpečnosti.
Bude zajímavé si přečíst, co k debatě řeknou takzvaní fact checkeři, obávám se, že pravdivých odpovědí jsme slyšeli pomálu.
Boj o nerozhodnuté voliče
Dá se říci, že úřadující premiér zvítězil na body, měl víc prostoru, protože si ho dokázal vybojovat, působil energičtěji a to mohlo na diváky zapůsobit. Nicméně politika, kterou implicitně „slíbil“ voličům do budoucnosti, byla jasná: vláda všechno udělala dobře a žádnou chybu nepřipouští. Chce pokračovat v nastaveném způsobu a to bez ohledu na to, že s ní všeobecná spokojenost nevládne. Premiér to přímo řekl, popularita ho nezajímá. Těžko tedy říci, zda je tohle ideální poselství pro nerozhodnuté voliče, kteří Spolu volili minule a nyní jsou zklamaní či znechucení.
Babiš „na půl plynu“ nebyl přesvědčivý, ale zároveň nebyl přehnaně útočný a agresivní, rozhodně nikoli ve větší míře než Petr Fiala. Otázkou je, zda je podobné vystupování součástí taktiky v závěrečné fázi kampaně. V posledních dnech se totiž ANO snaží na všech frontách působit jako systémová a konsenzuální strana, vypouští de facto jen státotvorná prohlášení. Někdo si to vykládá jako reakci na závěr minulé sněmovní kampaně, kdy Babišova agresivita údajně nahnala nerozhodnuté voliče do náručí Petra Fialy.
Zda je Babiš spokojený s Babišovým výkonem, se dozvíme ve čtvrtek, v duelu se buď objeví kopie dnešního kliďase, nebo se vrátí nezastavitelný chrlič obvinění. Nejzábavnější na celé věci je, že nakonec převládne hodnocení, které bude postavené na představě, že v debatě byl lepší ten, který vyhrál volby.