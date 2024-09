Za všechno může Bartoš aneb o hodném premiérovi a neschopném Pirátovi

Takže premiér přeci jen z neúspěšných voleb vyvodil nějaký závěr. Zvolil si nejslabší kus ve stádu a udělal z něj obětního beránka. Zatímco před pár dny byla digitalizace premiérovými slovy zvládnutelná, po volbách už pro změnu není možné čekat ani den. Petr Fiala potřebuje voličům ukázat, že není úplně nečinný a neschopný, a že když něco nefunguje, tak zasahuje.

Proč mu to ale trvalo tak dlouho? Že by se vracela konečně normální politika, když ministr něco zkazí, musí se poroučet? Nikoli. Premiér využil situace, kdy Ivan Bartoš již není předsedou své strany a hodil jej přes palubu. Předvedl se jako rozhodný politik a kromě odchodu Pirátů z vlády vlastně vůbec nic neriskuje. I s tou rozhodností je to ošidné, pan premiér nebyl ráno schopen říci kolegovi Bartošovi do očí, že s ním již nepočítá, což věru nevypadá moc férově.

Zbyly jim zdravé instinkty?

Piráti se nyní mohou buď odporoučet z vlády jako jeden muž a hledat východisko z mizérie, kterou si sami vytvořili, nebo se zachovat jako hadr na vytírání podlahy na veřejných záchodcích a pokusit se „neutíkat před odpovědností“ a vládnout dál. Žádnou relevantní roli ve vládě hrát už nebudou a tak jediným užitkem jejich setrvání ve vládě jsou ministerské pašalíky a četná místa u eráru pro straníky.

Uvidíme, zda straně, která slibovala vnést nový vítr do politických luhů a hájů, zbyly nějaké zdravé instinkty a zda není už jen tlupou prospěchářů. O jistém druhu mimoňství vypovídá už to, že po volebním výprasku a odchodu z funkce stranického šéfa se Ivan Bartoš vypravil za předsedou vlády se seznamem požadavků, které má vláda Pirátům splnit. Je to jako kdyby vaše školou povinné dítko propadlo ze zeměpisu a žádalo po vás, abyste mu na prázdniny zaplatili cestu kolem světa, s tím, že tak se vše napraví.

Poprava jednoho ministra nestačí

Před premiérem leží ovšem stále velký úkol, ať už se zbaví Pirátů jako koaličního slepého střeva, nebo bude vládnoucí koalice nadále formálně čtyřčlenná. Volič si dřív či později řekne - no a co? Digitalizaci stavebního řízení se snad do konce roku podaří Martinovi Kupkovi rozběhnout, ale co další kulhající resorty? To, že ministerstva fungují, by snad mělo být samozřejmé.

Troufne si premiér Fiala třeba na fantazírujícího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, až nebudou v zimě antibiotika? Stěží, čekat na další volby, až občané premiérovi „vyšlou signál“, jako o víkendu v krajských volbách, už se jeví dost bláhové, příští volby totiž mohou být pro Petra Fialu konečná.

Se sliby, které premiér veřejně vyslovil a nakonec nesplnil, nelze mnoho dělat, stejně jako s rozpočtem. Pro to, aby začala vládní popularita stoupat, poprava jednoho ministra, který byl už všem pro smích, stačit nebude. Petr Fiala ani jeho kolegové se ze dne na den nezmění v činorodé a empatické komunikátory, takže překvapení nás do konce roku neminou.