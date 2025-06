Fialův bitcoinový seriál. Jak šel čas v kauze s miliardou pro stát

Deník N publikuje, že ministr spravedlnosti Pavel Blažek získal pro stát miliardu korun z bitcoinů za miliardy tři, které stát zadržoval odsouzenému drogovému dealerovi. – Blažek sebevědomě vykládá, že se nemá zač stydět: na rozdíl od Pirátů, kteří na digitalizaci miliardu promrhali, on ji získal. – Premiér Petr Fiala říká, že o věci nic nevěděl, možná jsou nějaké pochybnosti, ale Blažek jednal v zájmu českého státu.

Ukazuje se, že roky zadržované bitcoiny nebyly za 3, ale za 12 miliard. Mohly pocházet z prodeje drog i zbraní. Blažek je ve spolupráci se svými brněnskými kamarády včetně obhájce onoho dealera za účasti notáře a svého náměstka „odemkl“. Kromě miliardy do státního rozpočtu zůstal zbytek původnímu majiteli a poděl se bůhví kam. – Premiér tvrdí, že o věci nic nevěděl, stejně tak ministr financí Zbyněk Stanjura. Blažek podle něj podcenil „eticko-politický aspekt“. – Blažek se podle svých slov stále nemá za co stydět, ale raději rezignuje, aby chránil pověst vlády. – Fiala se Stanjurou k transakci mlčí.

Eva Decroix zapáleně líčí, kterak to byla akce jen a pouze ministerstva spravedlnosti. – Ukazuje se, že na přípravě darovací smlouvy se podíleli úředníci ministerstva financí, což přímo potvrzuje i Blažek. Zmiňuje také, že o věci s Fialou „krátce“ mluvil.

Stanjura vydává prohlášení, že s Blažkem o věci hovořil, ale až poté, co byla smlouva podepsána. Pokládal ji prý za problematickou a nedoporučil ji. – Vychází najevo, že Blažek Stanjuru informoval mnohem dříve.

Trochu ano, vlastně vůbec ne

Premiér i ministr financí popisují, že o věci tak trochu věděli, ale vlastně vůbec. Stanjura dostal e-mail na konci ledna, ale s Blažkem, s nímž se vídal každý týden, si schůzku domluvili až na dobu, kdy už byla smlouva podepsána. Tam ji nedoporučil. Jeho úředníci něco konzultovali, ale jen obecně. – Fiala to od Blažka slyšel před několika týdny, ale jen „mezi řečí, trošku jako historku“.

Ve STAN někteří uvažují, zda odejít z vlády, svolávají mimořádné předsednictvo. Netuší však, že Vít Rakušan už v neděli slíbil Fialovi, že odcházet nebudou. – Starostové prohlašují, že ve vládě zůstanou. – Do vyšetřování kauzy se zapojuje americká FBI.

Fiala oznamuje, že svolá Bezpečnostní radu státu, již tvoří on a většina ministrů. Stát prý mohl být zneužit, což je nutné vyšetřit. Kým a proč, neuvede. – Blažek prohlásí, že už nebude kandidovat do Sněmovny a nejspíš rezignuje na poslanecký mandát. Na spravedlnosti končí náměstek za ODS Daňhel, který měl být u otevírání bitcoinové peněženky. – Vychází najevo, že Daňhel ani notář, který za potvrzení aktu dostal 150 tisíc, u otevírání peněženky vůbec nebyli, tudíž neviděli, kolik tam je. Stvrdili jen, co jim zástupci drogového dealera sdělili.

Ukazuje se, že Stanjura krátce před transakcí podal ve Sněmovně pozměňovací návrh na zrušení zdanění z prodeje kryptoměny za více než 40 milionů korun. – Společníkem dealerova advokáta ve firmě byl zlopověstný Zemanův muž Martin Nejedlý, dobrý známý Pavla Blažka. – Krátce před Blažkovou rezignací se kdosi snaží směnit bitcoiny v milionových hodnotách za peníze. – Fiala tvrdí, že jsou sice pochybnosti, ale nic se neztratilo, naopak stát získal miliardu. Blažek podle něj vyvodil odpovědnost, ne jako Babiš. S tím, že nejvíc kauz má Babiš. Mimořádná schůze Sněmovny a hlasování o důvěře vládě jsou prý jen „opoziční divadlo“.

Pokračování příště...