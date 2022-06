Fialův projev k lidu? Profesorova přednáška občas připomínala semináře cimrmanologů

To, co tvrdí premiér, má být fakt, i kdyby ohýbal realitu, třeba když mluvil o norském plynu. Premiér zopakoval to, co oznamovala o novém energetickém tarifu odpoledne vláda, a v souhrnu to mělo a snad i mohlo být uklidňující.

Někdo řekne, že Petru Fialovi v projevu scházel nějaký lidský rozměr, žert nebo aspoň sebemenší emoce. Ale to je lichá výčitka, proč by měl premiér předvádět nějaký stand-up?

Petru Fialovi je bytostně cizí předstírání a jako svého druhu suchara jsme si ho zvolili, proto berme jeho styl jako maximálně upřímný.

Na druhou stranu jsme se z premiérova projevu nedověděli nic nového, a kdo čekal nějaké mimořádné sdělení, byl zklamán. Ale to je dobře, má-li to být komunikační styl Petra Fialy, zvykejme si na něj.

Každého půl roku vystoupí na několika televizních kanálech, jako by se dělo něco mimořádného, aby provedl souhrn známého. Hlavně se neptejme, proč to dělá.