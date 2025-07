Kterak Petr Fiala podporoval Chartu a vydával samizdat

Na veřejnosti dosud neznámou kapitolu svého života šéf koalice SPOLU zavzpomínal v rámci podcastu Jiný pohled Kateřiny Perknerové v souvislosti se svojí vojenskou službou. „Já jsem skutečně na vojně z politických důvodů, protože jsem vydával samizdat…“ zahájil vyprávění Fiala.

Moderátorka jeho výklad přerušila poznámkou: „To jsou vlastně jakoby PTPáci, to bylo pokračování…“ Pak už si vzal slovo opět Fiala. „Ano, ano. Já jsem nejprve nastoupil k normálnímu bojovému praporu do Tachova, ale asi po pár týdnech nebo dnech jsem byl odvolán, že je tam politický problém, že jsem stoupenec Charty 77 a tak dál a tak dál,“ popisoval. „A tak se mnou chvilku šoupali po různých místech, přesouvali mě přes Litoměřice a tak. A nakonec jsem skončil v Horažďovicích, skutečně u stavebního praporu, kde jsem byl zařazen jako velitel družstva betonář. A tam jsme bourali a stavěli,“ dodal premiér.

Do toho opět vstoupila moderátorka. „Krása. A když Andrej Babiš říká: Ti politici, kteří tam jsou, nepostavili ani psí boudu…“ Fiala ji okamžitě přerušil. „Tak to já, to já jo. Ale mně tohle nějak nevadilo. Nakonec všechno zlé je k něčemu dobré,“ poznamenal.

Video s celou pasáží následně Petr Fiala vyvěsil na své sociální sítě. Jeho příspěvku si všimla spousta lidí a hojně ho komentovala. Například Tomáš Kubín, který u uvedeného praporu sloužil. „Kdyby byl tak protirežimní, jak líčí, tak by nemohl v letech 1983–88 studovat na univerzitě (český jazyk, literaturu a dějepis na filozofické fakultě v Brně a pak hned nastoupil jako historik do muzea v Kroměříži – pozn. red.). K silničním stavebním praporům (kdyby u nich byl, tak zná správný název) se nepřeřazovalo, tam se rovnou rukovalo, mimochodem v lednu,“ napsal Tomáš Kubín.

„Byl absík neboli špagát. Ti u SSP nahrazovali lampasáky, kterých tam bylo jak do mariáše a v podstatě veleli rotě. Rozhodně by nebyl ‚velitel družstva betonář‘, u SSP žádná družstva betonář atd. neexistovala. Partě betonářů, zedníků, malířů velel nějaký desátník, v lepším případě četař,“ pokračoval pan Kubín. „SSP byl z Horažďovic přemístěn do Českých Budějovic v průběhu roku 1988, jak to tam mohl stihnout, když v roce 1988 končil studia?“ otázal se.

Vše ale nemusí být tak černobílé, jak Kubín píše. Nebo to taky bylo úplně jinak. A třeba si tehdy komunisti přijímající studenty na filozofickou fakultu řekli, že už si Fiala to své disidentství odpracoval…

● A ještě jednou premiér Fiala. Tentokrát se pro video, v němž ho marketéři SPOLU představují z lidské stránky, rozpovídal o tom, jak si užívá volno. „Nejraději dovolenou trávím u moře, protože rád plavu a mám rád moře, opravdu mám rád moře. Tak nějak vstanu, to tak asi každý ráno, to není nic zvláštního. A jdu k vodě a plavu. Já moc neležím na pláži, ale plavu docela dlouho. To mám rád,“ popsal Fiala.

„No, pak se naobědvám. V poledne, protože sice mám rád moře, ale mám trošku problémy se sluníčkem, hrozně rychle se spálím, takže v poledne tam úplně u té vody nemohu být. No, a pak zas odpoledne jdu plavat, mezitím si čtu, pak jdeme někam na večeři, tak nějak prostě trávím dovolenou. V klidu, relaxuji, plavu… Užívám si toho, že je volno,“ dodal premiér.

