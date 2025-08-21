Opakováním floskulí voliče nepřilákáš, kampaň Spolu je nenápaditá a stereotypní

Skutečnost je ale jiná, například tým Mariana Jurečky, ministra práce a lídra koalice Spolu v Olomouckém kraji, natvrdo rezignoval na získávání opozičních hlasů, sází na „své“ obce v regionu a zde agituje. Tam, kde v minulosti nemělo Spolu úspěch, Jurečkova kampaň nedorazí.
To je jasná sázka na jistotu, a to se bavíme o bojovníkovi Jurečkovi, který objížděl s kampaní region bez ohledu na to, že zbytek koalice měl prázdniny. Může to někdo z těch spolustraníků, kteří se do středy povalovali na plážích či v horských letoviscích a nabírali síly na „osudový boj o všechno“, Jurečkovi vyčítat? Samozřejmě nemůže.
Fiala ukázal program a varoval před změnou režimu. Euro chce, ale fotbalové
Nulový přechod
Průzkumy dlouhodobě ukazují, že elektorát je rozdělen na dva tábory. To není novinka, to platí několik let. Problém posledních měsíců vězí v tom, že přechod z jednoho, dejme tomu vládního (jsou v něm i Piráti) tábora do toho opozičního, či naopak, je prakticky nulový. Veškerá voličská migrace probíhá uvnitř bloků. Tedy Andrej Babiš se bije o největší podíl voličů s Tomiem Okamurou a Spolu se přetahují o nejvíc voličů se Starosty.
Ministr Jurečka tedy jedná racionálně, neplýtvá silami a snaží se maximalizovat zisk tam, kde se mu voliči nabízejí. Jurečkovo nasazení dává smysl i v rámci koalice Spolu, její voliči totiž mohou počátkem října roztrhat na kusy pečlivě dohodnuté a „vyvážené“ koaliční kandidátky. O tom, jak si spolukandidáti brousí zuby na moravskoslezského lídra Zbyňka Stanjuru, si už cvrlikají i vrabci na střeše. A nutno říci, že u arogantního a nekompetentního ministra to nebude tak obtížné, zejména pro politiky s dobrou místní pověstí.
Vládní strany, s dovolením k nim opět připojme i chvilkově opoziční Piráty, tvoří zatím podle většiny průzkumů „menší polovinu“. A tedy nutně se musejí pokusit přesvědčit alespoň část těch, kteří plánují svůj hlas věnovat opozici, aby „to hodili“ jim. Zároveň však musejí udržet své dosavadní voliče, tedy i ty, které zklamali, a kterým se k volbám moc nechce. O to se však žel ani nepokoušejí.
Kampaň, která odstartovala ve středu, je poněkud mechanickým opakováním kampaní minulých. Bez obrázků Putina, Babiše, Okamury a Konečné se koalice Spolu nedokáže obejít. Strašení je alfou a omegou jejich programu. Šéfové Spolu zapomínají, že tímto militantním způsobem mnoho opozičních příznivců nezlákají, přičemž je opravdu potřebují.
Nic originálního
Spolu odhalilo též program. Je to program nový? Nejsilnější vládní straně se povedlo jen sestavit soubor stále stejných slibů, které se téměř neliší od těch před čtyřmi lety. Navíc v něm není ani stopa po sebereflexi. Zase slibují byty, zase prosperitu, a to v situaci, kdy se část populace ještě reálnými příjmy nedostala na úroveň roku 2019.
Například slib zavedení daňového paušálu pro malé firmy stojí zjevně na vodě, ministr Kupka nedokázal odpovědět na konkrétní dotaz, a navíc tvrdil, že daňové paušály pro OSVČ se osvědčily, jenže někteří ekonomové tvrdí opak. Lze plamenným, a možná i upřímně míněným spíláním protivníkům vytvořit skvělou budoucnost? Stěží.
Kupka zahájil horkou kampaň. SPOLU varuje před spojením ANO, SPD a Stačilo!
Mnozí byli ke kampani Spolu velmi skeptičtí, autor těchto řádků se, možná dětinsky, domníval, že týmy Spolu něco originálního vymyslí. Nevymyslely. I kdyby člověk uvěřil, neubrání se otázce, které ze slibů vláda jako minule nesplní. Nebo snad někdo věří tomu, co vláda tvrdí, že splnila svůj předchozí volební program na 93 procent? A proč se tedy, u všech všudy, ty sliby pořád dokolečka opakují? Kdo bude chtít uvěřit, uvěří. Skeptiky však Spolu nepřesvědčí.
Definice populismu profesora Fialy ze středeční tiskovky zní: „Populistou je ten, kdo o sobě tvrdí, že je jediným pravým reprezentantem lidu.“ A co ten, který o sobě říká, že je jediným pravým demokratem, a všichni ostatní (mimo kartel, či Národní frontu) jsou populisté, či dokonce přímo škodí demokracii? A co ti, kteří tvrdí, že mají vždy pravdu, a nikdy se nemýlili? Někdy se tomu říká i diagnóza.