Když jde o Česko až teď a Fialovo fotbalové Euro. A národní pták bude?

Pokaždé, když si někdo dovolí říct, že mnohastránkové detailní programy stran a hnutí už dnes čte opravdu málokdo, zpravidla to pořádně schytá. Argumenty, že na to většina lidí nemá čas ani nervy, že těm slibům zpravidla nevěří a že přece každý tak nějak ví, co daná strana dělala v posledních letech a co od ní lze čekat, bývají cupovány zejména z „odpovědného, nepopulistického a demokratického“ tábora. Ten teď dostal pořádný „dárek“ od koalice SPOLU.
Uskupení Petra Fialy předevčírem představilo velmi obecné programové teze, z kterých se příliš konkrétních věcí nedozvíte. Oč méně je tam třeba plánů na úpravu daní (odbyté jednou větou: „Zásadní změny daní maximálně jednou za volební období...“), o to víc tam najdete očekávatelných ideologických floskulí.
Fiala ukázal program a varoval před změnou režimu. Euro chce, ale fotbalové
Středobodem samozřejmě je, že SPOLU je prozápadní a protiruské. Na rozdíl od soupeřů. Tedy – slovy koalice SPOLU – estébáka Babiše, komunistky Konečné a po Východě údajně prahnoucím Okamurovi. Jakkoli vládní strany už čtyři roky říkají, že se chtějí prezentovat hlavně pozitivně, středobodem jejich programu zůstal starý dobrý Antibabiš a anti ostatní.
Jelikož byl program koalice SPOLU představen ve středu a od té doby to nic moc bylo rozebráno takřka všude, omezme se jen na krátké glosy k jednotlivým částem.
Už jen název zní nesmírně „překvapivě“. Dokument totiž nese jméno Vize 2030. Což je pěkné. A originální. Stejně měli například v roce 2021 svůj programový dokument pojmenovaný sociální demokraté, o čtyři roky dříve také tehdy ještě Kalouskova TOP 09.
Kdy nešlo o Česko?
Ústředním heslem kampaně SPOLU je slogan „Teď jde o Česko!“. To je super. Fialova vláda je ovšem u moci poslední čtyři roky. O koho nebo o co šlo během nich, když jde o Česko až teď?
Opakováním floskulí voliče nepřilákáš, kampaň Spolu je nenápaditá a stereotypní
Představa o podobě daní byla dřív alfou omegou každého pravicového programu, tím spíše v ODS. Dnešní jedna věta neříkající nic o tom, zda by SPOLU chtělo daně snižovat, zvyšovat nebo co, je pro Fialovu stranu příznačná. Na druhou stranu, alespoň je pak nebude nikdo chytat za slovo, jako když před čtyřmi lety slibovali daně snižovat, aby je pak s poukazem na válku na Ukrajině téměř všechny zvýšili.
Stačí si vzpomenout na dnes už „legendární“ věty ministra financí Zbyňka Stanjury: „Stát nesmí trestat lidi za to, že si koupí byt nebo dům. Nebo provozovnu, kde podnikají, aby uživili sebe a rodinu. Zvyšování daně z nemovitosti nepřipustíme.“
Z podobného ranku je i přístup koalice SPOLU k přijetí eura. Zatímco před evropskými volbami v roce 2014 ODS objížděla zemi s Peticí pro korunu, dnes to má složitější. Zaprvé jsou pro euro její partneři, zadruhé i někteří její členové. Jenže napsat do programu k euru jen to, že by společnou evropskou měnu přijali, až to bude „ekonomicky a politicky výhodné“, či že to dnes vidí padesát ku padesáti, to není jen koaliční úlitba, ale majstrštyk. Stejně tak mohli do programu vepsat, že je „pade na pade“, jestli daně zvýší, nebo sníží.
Koalice SPOLU také bojuje proti zákazu spalovacích motorů a emisním povolenkám. Na ty prý hodlají uplatňovat právo veta anebo žádat o jejich odsunutí v čase. Krásný slib. Kdyby ovšem balíček konkrétních nařízení, jenž povolenky zavádí, neschválil Fialův kabinet v roce 2022 za českého předsednictví EU. A kdyby k finálnímu schválení směrnice nedošlo v dubnu 2024 na Radě Evropské unie, kde proti tomu Fiala a spol. nijak nevystoupili.
A do třetice, pokud by následně premiér Fiala nevolal po výjimkách, ale ministr životního prostředí Petr Hladík pak sdělil, že nemají žádné páky, aby „tento systém buď odsunuli, nebo úplně zrušili“. Tady to není už ani to pade na pade…
Naštěstí je v programu SPOLU i jedna opravdová bomba. Snaha uspořádat v Česku fotbalové EURO. Super! Kdyby tedy to nejbližší v roce 2028 nebylo přiděleno Velké Británii a Irsku a následující v roce 2032 Itálii a Turecku. Detaily, jako že na EURO nemáme stadiony, nevadí. Třeba si Petr Fiala opět stoupne do čela družstva Betonář jako na vojně a postaví je. Ve finále třeba opět vstřelí pět gólů, jako obvykle, a máme to v kapse.
Faktem ovšem je, že před čtyřmi lety mělo SPOLU v programu (a poté i ve vládním prohlášení), že nechá lidi v Česku vybrat národního ptáka. Jenže vláda uspořádání ankety tři roky odkládala a na začátku letošního roku projekt definitivně odpískala. Na první pohled to vypadalo o dost jednodušeji než uspořádat fotbalové EURO.
Ale nezatěžujme se maličkostmi. Babiš je přece estébák, Konečná komunistka, Okamura chce na Východ a Rusáci v čele s Putinem jsou zločinci.