Profesorův svět. Jak je možné, že je Fialova vláda tak nepopulární?

Podívejme se na situaci očima nepedagogických pracovníků ve školství. Berou často méně, než je minimální mzda, inflace jim užrala z reálného příjmu více než třetinu a teď jim premiér vzkazuje, že přidáno nedostanou od září, ale možná až od ledna.

Petr Fiala si zjevně myslí, že deset procent navíc pro tragicky podhodnocené profese je něco, co je vytrhne a uvede do stavu nekonečné vděčnosti vládě. Možná to premiérovi nikdo neřekl, ale těmhle lidem to nestačí ani na kompenzaci vysokých cen energií.

Vláda kráčí od vítězství k vítězství, vše, co činí, je bezchybné a příkladné. Škoda jen, že ve světě Petra Fialy žije pouze menší část společnosti.