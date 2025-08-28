Kdo chyběl na pivu s Fialou a koho čeká po volbách Starobrno

Někdo ovšem na velkolepém setkání chyběl. Ne, nebyl to šéf Pirátů Zdeněk Hřib, jehož veřejná internetová korespondence s Rakušanem působila jako konverzace mírně zaostalých žáků zvláštní školy.
Vždyť si to ve stručnosti shrňme: – Sice to všichni dlouhodobě říkáme, ale pojďme tam všichni a řekněme to znovu. – Jasně, ale musí to být veřejné, nikoli tajné. – Ne, nebude to tajné, ale ani veřejné. – Teď máme na práci důležitější věci než pivo. Tím lídři stran někdejší pětikoalice jen ukázali, že k vlastnímu zesměšnění nepotřebují opozici, bohatě si vystačí sami.
Klid na debatu u piva neměli, fotili se s lidmi. Hřib za Fialou a Rakušanem nepřišel
V Malostranské besedě však chyběl především Andrej Babiš. Kdyby ho pozvali, mohli si na povolební nespolupráci přiťuknout všichni a bylo vymalováno. Stejně, jako Fiala, Rakušan a Hřib dokola opakují, že neudělají pakt s Babišem, říká předseda hnutí ANO to samé v opačném gardu. Tady je pár příkladů z uplynulých měsíců.
„Babiš v rozhovoru zároveň vyloučil vytvoření vlády se stranami zastoupenými v nynějším kabinetu včetně Pirátů, kteří jej loni opustili. Řekl, že si ani neumí představit, že by tyto subjekty někdo volil,“ citoval iDNES.cz agenturu ČTK.
„Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová uvedla, že od vás chtějí vaši voliči slyšet, že nikdy nepůjdete s ODS do koalice. Chcete jim tento slib dávat?“ tázalo se Babiše Právo. „Ano, mně se to stalo také. Vznikli jsme jako hnutí proti korupci ODS a proti tomu, co tu předváděla od revoluce. A nebyli sami, lidovci jim u toho svítili. Důvod, proč jsem založil hnutí ANO, byla korupce za vlády ODS a premiéra Petra Nečase. Pak si kmotři z ODS našli profesůrka Fialu z Brna a teď vidíme, že i to je úplná katastrofa,“ zněla jeho odpověď.
A pro úplnost ještě část reportáže webu Seznam Zprávy z uplynulé soboty, kdy Babiš vystoupil na mítinku v Českých Budějovicích. „Když nám tedy neřeknete, s kým půjdete, tak nám aspoň řekněte, s kým nepůjdete, snaží se jeden z důchodců dostat z Babiše aspoň nějakou odpověď,“ napsal Seznam. „Evidentně touží po ujištění, že ANO nebude ‚kolaborovat‘ s jakoukoliv ze stran současné vlády. Tohoto potvrzení se po Babišovi jeho nejvěrnější fanoušci dožadují skoro na každém mítinku,“ stojí v reportáži.
Pak už přichází odpověď šéfa ANO: „Mohu garantovat, že s nikým z pětikoalice nepůjdu. Počítám tam i Piráty, i když z vlády odešli. V žádném případě. To tady mohu prohlásit, odpoví Andrej Babiš a zhruba tři stovky spokojených příznivců ho odmění potleskem,“ uvedly doslova Seznam Zprávy.
No vida, ani k tomu nebylo potřeba pivo a speciální schůzka.
● Od pondělí probíhá na ministerstvu zahraničí výroční porada českých velvyslanců. V pondělí se jejího zahájení účastnil i premiér Petr Fiala. Zatímco dříve měl prý tendence vtipkovat a vykládat, kterak to bude v příštích letech, kdy vládu i nadále povede, tentokrát dle některých účastníků hovořil mnohem sklesleji a střízlivěji.
Petře, budu řídit já? Ministr Rakušan chce už před volbami ostrakizovat hnutí ANO
Co se týkalo budoucnosti české zahraniční politiky a dalších věcí, mluvil Petr Fiala údajně poměrně důsledně o tom, že bude záležet na rozhodnutích příští vlády. Byla to možná nuance, kterou jsou schopni postřehnout hlavně diplomaté. Ale podle osobního dojmu některých z nich nejspíš už ani Fiala sám nevěří, že by po volbách pokračoval. Pokud by to tak skutečně dopadlo, aspoň bude mít víc času na pivo. Jen už to asi nebude Plzeň, ale Starobrno.