Ekonomická část volebního programu SPOLU nenaznačuje, co chce tato koalice dělat jinak

Přesněji řečeno, ekonomická část programu – jíž bude věnován tento komentář – obsahuje řadu záměrů libých každému, kdo to s prosperitou české ekonomiky a se zdravím českých veřejných financí myslí dobře. Vedle toho tam ale najdeme i záměry, na které toto pochvalné hodnocení vztáhnout nelze. Které konkrétní body programu patří do které z těchto dvou kategorií?
Automatizace státní správy
Dokument velmi správně klade důraz na automatizaci státní správy a jejího styku s lidmi a firmami. Nicméně je otázka, jestli se projekty jako třeba Jednotný Portál občana nebo Jednotné inkasní místo dají za jedno volební období uskutečnit nebo dokončit v zemi, kde je každé větší výběrové řízení napadeno, a kde experti v potřebných oborech (jako je v tomto případě zejména IT) se do státní sféry buď vůbec nehlásí z důvodu nízkého platu, nebo z této sféry brzo zase odcházejí frustrováni tamní zkostnatělostí a resortismem.
Automatizace státní správy vyžaduje „estonský“ přístup: stálý důrazný tlak shora na všechny relevantní úřady. Mělo by jít o plošnou kampaň, o jejíchž konkrétních krocích a postupných úspěších na různých frontách by se mluvilo téměř každý týden. Ale takový šturm zatím v české státní správě vidět moc nebyl. Čest výjimkám, jako je oblast žádostí o sociální dávky.
O potřebě automatizovat státní správu se mluví léta. Jistý posun se pozorovat dá, ale je pomalý. A konkrétně v nešťastném případě stavebního řízení se fungování stavebních úřadů ve výsledku dokonce spíš zhoršilo. Volební program bohužel nenaznačuje, co chce koalice SPOLU dělat jinak, jak chce tentokrát státní sféru motivovat, aby skutečně napřela všechny síly tímto směrem.
Otázka, co bude jinak, aby se splnění chvályhodných cílů tentokrát podařilo, se týká i slibovaného rušení „nesmyslných dotací“ nebo odstraňování duplicitních úřednických agend. Nápad zrušit ministerstvo pro místní rozvoj zní hezky všem kritikům rozbujelé státní správy, ale snížení výdajů státního rozpočtu na vizitky a platy ministra a možná pár náměstků bude samo o sobě zanedbatelné. Daleko důležitější je racionalizace činností státu, přičemž formální rozdělení těchto činností do více či méně ministerstev už je z hlediska nákladnosti naprostý detail.
Veřejné finance
Co se týče českých veřejných financí, programu koalice vévodí cíl dosáhnout vyrovnané rozpočty. Tak tento cíl je z čistě ekonomického pohledu zcela nevhodný. Naprosto dostačující je závazek, který je v programu taky naznačen, a to dávat ekonomice základ pro rychlejší růst prostřednictvím vhodných, pro ekonomiku výnosných veřejných investic.
Ty by měly být financovány dluhem. Na splácení investic by se totiž férově, přes splácení vzniklého dluhu, měly podílet i budoucí generace, jejichž příjmy budou díky těmto investicím vyšší. Tato úvaha dává smysl jen v případě investic zvolených skutečně vhodně, tedy tak, aby byly (nebo se aspoň ex ante jevily jako) opravdu výdělečné. A jsou-li, pak zvýší bonitu Česka, a proto nám na ně finanční trhy velmi rády půjčí.
K doložení teze, že vyrovnané rozpočty jsou ekonomický nesmysl, nám může posloužit zcela čerstvý příklad Německa. To se o tento cíl snažilo v posledním desetiletí, a dnes je z toho nešťastné. Cíl vyrovnaných rozpočtů by byl ovšem ekonomicky zcela správný, pokud by se týkal jen běžných rozpočtů, tedy běžných příjmů a výdajů, a pomíjel by výdaje investiční. Nebo pokud je v jeho pozadí zoufalá rezignace: uznání, že s dobrými, výdělečnými investicemi prostě vůbec neumíme přijít.
Další možnost je, že koalice mluví o vyrovnaných rozpočtech nikoliv proto, že by to její ekonomičtí experti pokládali za správné, ale aby vyhověla intuici zdejších voličů. Mnozí z nás jsou totiž jistě přesvědčeni, že dluhy jsou nebezpečné, a ty veřejné dvojnásob. Jenže bez dluhů se dá investovat jen velmi těžko. Tady narážíme na možnost, že jednou z příčin pomalého bohatnutí obyvatel Česka je jejich extrémní konzervativnost nebo nízká úroveň jejich „makroekonomické gramotnosti“.
Program dále mluví také o podpoře reinvestic zahraničních firem do české ekonomiky. To je zřejmě pokus oslabit tak často proklínaný přeshraniční odtok zisků z dosavadních investic. Tady je ale třeba nezapomínat, že reinvestice dávají základ k tomu, aby zisky těchto firem, a pak odtoky zisků byly v budoucnu ještě vyšší. Mnohem důležitější pro českou ekonomiku než podpora dalších a dalších investic nebo reinvestic ze zahraničí je podpora investic z domácích zdrojů.
Daňové výjimky
A na závěr šťavnaté téma daňových výjimek. Jejich rušení coby cesta ke zlepšení hospodaření státu se stalo oblíbenou mantrou. V rozporu s tím se ale v programu koalice slibuje, že paušální režim, tedy jedna z těchto výjimek, bude rozšířena ze sféry OSVČ i do sféry malých firem, a to opět pod záminkou ulevit jim od byrokracie.
To beru jako prohru, jako přiznání, že navzdory veškerým zmíněným slibům o automatizaci státní správy a jejích kontaktů s lidmi a firmami chce SPOLU raději nabídnout dalšímu sektoru ekonomiky snížení jeho daňových povinností, a tím posílit neférovost, kterou podobné výjimky v rámci českého daňového systému znamenají.
Ekonomická část volebního programu SPOLU tak vyvolává řadu otazníků. Programy jiných stran a koalic by jich možná vyvolaly i víc – pokud by ovšem spatřily světlo světa.