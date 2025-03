Sám Rakušan je Mirek Dušín, ale jeho rádci jsou zmetkové

● Ještě na podzim říkal Petr Fiala, že by jeho vláda potřebovala ke splnění slibů z předchozích voleb po čtyřech letech u moci ještě další čtyři. Ale protože premiér nechce lidem lhát, už přidává. Na konferenci „Naše bezpečnost není samozřejmost“ řekl: „Kdyby naše vláda vládla dvanáct let, to by ta země jinak vypadala.“ Průzkumy preferencí ale naznačují, že jsou voliči připraveni takové živelní pohromě zabránit.

● Tohle si Putin za rámeček nedá – a kam se hrabe nějaká česká muniční iniciativa! Senátoři Tomáš Czernin (TOP 09), Zdeněk Papoušek (ODS) a Břéťa Rychlík (Zelení, ODS, Piráti a TOP 09) začali v solidaritě s Volodymyrem Zelenským chodit do práce v mikinách. Jestli tohle na Rusy nezabere, tak už nic!

● Rošáda v čele pražské kandidátky koalice SPOLU vyrobila ještě větší problém, než že se pražské ODS nelíbila jako jednička Markéta Pekarová Adamová. Kandidatura Pekarové totiž v Praze nějakou logiku měla, protože metropole je jediné místo v zemi, kde TOP 09 někdo ještě volí. Zisk postu pražského lídra pro Janu Černochovou ale znamenal, že ODS musela topku odškodnit jinde. A stalo se tak v tom nejpitomějším místě, na sociálně složitém Ústecku, kde lidé tradičně volí ANO, komunisty, SPD a pár pravicových zbloudilců snad ještě ODS, ale o elitářské TOP 09 tu nikdy nikdo neslyšel. A topka tam lídra udělala ze svého zemědělského experta Michala Kučery, který sice do nejvyšší politiky přišel už před 12 lety, ale dodnes si ho všimli jen kolegové ve straně. Na Ústecku tak koalice SPOLU volby prakticky odepsala.

● Po botách Garmisch, autě Toyota či jídle z McDonald’s propagoval Andrej Babiš v rámci svého guerilla marketingu nejnověji Dubajskou čokoládu. Jednak mu ale dost lidí napsalo, že na rozdíl od něj na něco tak drahého nemá, a jednak ji propagoval v době, kdy se všude psalo o plísních, alergenech a nebezpečných barvivech v ní obsažených. Tak to se nepovedlo…

● Bylo - nebylo, na ministerstvech vnitra a průmyslu, která má obě v gesci hnutí STAN, se potají zrodila šmírovací vyhláška, podle níž by poskytovatelé internetového připojení museli sbírat a předávat policii informace o tom, jaké weby lidé navštěvují. Protože už z časů StB platí, že pro silové složky je výhodné znát slabůstky nepohodlných lidí. Až když se kolem vyhlášky strhl povyk, premiér vyhlásil, že za jeho vlády „nic takového realizováno nebude“ a sám gesční ministr Rakušan ujistil, že vyhláška narušující soukromí přes něho „rozhodně neprojde“. Takže je to zase tak, jak to známe od Dalimila, Smila Flašky z Pardubic a z Pyšné princezny: sami vládci jsou dobří, bezcharakterní zmetkové jsou jen jejich rádci a úředníci. Dobrou noc!