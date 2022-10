Fialova cesta do Kyjeva? Je radost občas být na vlastní politiky hrdý

Ano, tehdy byla ruská vojska na dostřel od Kyjeva a předáci Slovinska, Polska a Česka byli první, kdo „prolomil obklíčení“. Ale premiér Fiala tam byl svým způsobem sám za sebe. V pondělí nejen že měl odpovědnost za své ministry, které do Kyjeva přivedl, ale bezpečnostní situace byla daleko horší než ve chvíli, kdy se akce plánovala.

Po ukrajinském útoku na kerčský most začala Moskva opět raketami ničit obydlená města za bílého dne – a přesně do takové situace česká vláda přijela. Nikdo by našim ministryním a ministrům nemohl vyčítat, kdyby právě teď cestu do Kyjeva odřekli.

Je-li politika uměním malých gest a symbolů, pak tato cesta byla symbolickým gestem větším než malým. Je radost občas být na vlastní politiky hrdý.