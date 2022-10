Fialova orbánizace. Stranické průkazky obsadí všechna ministerstva

Víte, co je povinností politického náměstka ministra? Nic. Politický náměstek ani nemůže úkolovat jednotlivé úředníky, na to jsou zase jiní úředníci s jasně stanovenými povinnostmi. Politický náměstek nemá žádné povinnosti a za nic neodpovídá, je to vlastně ministrův kámoš, který je mu k ruce.

