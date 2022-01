Fialova totalita? Pandemický zákon je jako hůl o dvou koncích

Zákon musí být novelizován, jeho platnost totiž končí posledního února, a protože vláda má pohodlnou většinu, může si tam „nameldovat“, co jí libo.

Ano, patrně tím zabrání případné sérii úspěšných žalob na vládní či ministerská opatření, ale na druhé straně se nelze vyhnout otázce, proč něco, co nesměl ministr Vojtěch, smí ministr Válek? Politická odpověď je jednoduchá, většinová vláda vládne. Ovšem rovina právnická už je složitější a zjevně se mnohé záměry Fialovy vlády ohledně pandemického zákona nelíbí jak části ústavních právníků, tak části veřejnosti, která si od nové vlády slibovala jiný přístup. V rovině rétorické se pak v minulé sněmovně ozývala varování před zničením demokracie prostřednictvím ministra zdravotnictví. Jsme zvědaví, zda se i tentokrát ochránci demokracie odváží vystoupit ve sněmovně proti „covidové totalitě“. Další otázka, která se v souvislosti s novou vládou vnucuje, se týká institutu legislativní nouze. Je jí opravdu třeba, nebo si to chtějí jen dámy a pánové zjednodušit? Vždyť totéž opakovaně a oprávněně vytýkali kabinetu Andreje Babiše. No nic, terazky jsou u moci.

Všem nám musí jít o to, aby stát, společnost a samozřejmě i politici vše zvládli s co nejmenšími ztrátami na životech a majetku. Proto má pandemický zákon smysl a obstrukce okamurovců nepomohou ničemu. Je důležité, aby zákon, který má sloužit jednomu jedinému účelu – potlačení pandemie covidu, platil jen omezenou dobu.

Na pandemický zákon, který by byl, jako každý správný zákon, použitelný při každé epidemii/pandemii, si asi současná koalice netroufne, i proto by měl s pandemií skončit i tenhle mimořádný zákon, na jehož oslabení se podepsala stejná koalice, která jej nyní hodlá vyztužit.