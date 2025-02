Pozor, vzteklý Fico! Slovenský premiér evidentně ztrácí nervy a ocitl se v kleštích vlastní politiky

Doma čelí vlně demonstrací, které vyvolala jeho prosincová cesta do Moskvy a jednání s Vladimirem Putinem o dodávkách plynu. Jejich organizátory obvinil z přípravy státního převratu včetně okupování vládních budov, do něhož je prý zapojená též Gruzínská legie, kterou údajně řídí ukrajinská rozvědka. Jako „důkaz“ předložil skoro dva roky starou fotografii Mamuky Mamulašviliho s jednou z organizátorek protestů, jež vznikla během diskuse pořádané slovenským Denníkem N.

Mamulašvili je sice jednou z hlavních tváří gruzínských dobrovolníků bojujících na straně Ukrajiny, nicméně celá Ficova konstrukce představuje ani ne tak ukázku paranoidní teorie spiknutí, jako spíše nechtěnou parodii na ni.

K smíchu však rozhodně není, poněvadž podobné smyšlené historky mohou snadno posloužit k represím vůči opozičním politikům nebo vůbec proti účastníkům protivládních protestů.

Fico do internacionalizace své konspirační teorie zasadil též určité české politiky a média, neboť prý nepřiměřeně zasahují do vnitřních slovenských poměrů. Obořil se dokonce přímo na českého velvyslance Rudolfa Jindráka, jehož se následně musel veřejně zastat ministr zahraničí Jan Lipavský.

Robert Fico hraje o své udržení u moci a evidentně ztrácí nervy. Drolí se mu většina ve slovenské Národní radě – několik koaličních poslanců odmítá vládu disciplinovaně podporovat. Ocitl se tak ale v kleštích vlastní politiky. Patří k ostrým kritikům Ukrajiny a pomoci napadené zemi. Evidentně vsadil na kartu, že Rusko ve válce zvítězí a on z toho pak vytěží politické body.

A byť na válečných polích ruská armáda bohužel postupuje západním směrem, přísun životně důležitých surovin, ropy a plynu, mají pod kontrolou Ukrajinci, kteří počátkem roku stopli tok ruského plynu do Evropy. Kondici slovenské ekonomiky to rozhodně nepomáhá. Životní úroveň se zhoršuje, do protivládních protestů se zapojilo více lidí i z menších měst, což též signalizuje erozi podpory pro Ficovu koalici.

Slovenský premiér nicméně doufá, že pokud se nyní udrží u kormidla stylem zuby nehty, jeho koaliční loď brzy chytí do plachet čerstvý vítr vyvolaný nástupem Donalda Trumpa. Maďarský premiér Viktor Orbán se již v této souvislosti označil za reprezentanta mainstreamu, byť si prý uvedené skutečnosti v Bruselu zatím neráčili všimnout.

Fico může spoléhat i na úspěch hnutí ANO v letošních českých volbách nebo třeba na výsledek voleb v Německu, v nichž patrně výrazně zaboduje Alternativa pro Německo.

Možná ho ale začínají mít dost i mnozí z domácích slovenských hráčů, kteří ho dosud podporovali, zejména strana Hlas, založená prezidentem Pellegrinim. Popřípadě též určité podnikatelské kruhy. Všechno má totiž svou mez a Fico nyní přitvrdil způsobem, jenž je zkrátka těžko únosný i pro řadu jeho dosavadních spojenců. O čemž svědčí i poměrně vlažná reakce politiků hnutí ANO, kteří se zpravidla omezili na mantru o nezasahování do vnitroslovenských poměrů a o potřebě jednat, evidentně se ale zdráhali komentovat aktuální Ficovy fantasmagorie.

Příležitosti dát o sobě po čase zase vědět se však chopil exprezident Miloš Zeman, jenž po schůzce se slovenským ministrem zahraničí Jurajem Blanárem, který mu předal osobní pozdrav od premiéra Fica, pravil: „Vždy mi záleželo na česko-slovenském přátelství. Je vzácné a vím, že překoná i složitější období.“ Zapomněl ale dodat, že by onomu „vzácnému vztahu“ nyní asi nejlépe prospěla Ficova demise.

Když loni v březnu premiér Petr Fiala až do odvolání zrušil společná zasedání české a slovenské vlády, vyvolal bouři nevole. Pro daný krok sice měl pádné důvody, zároveň ale opozici krásně nahrál k poměrně snadným, leč tvrdým smečům. Dobré vztahy se Slovenskem totiž od rozpadu federace znamenají až posvátnou krávu, jíž není radno tlouci holí a nutit ji, aby uvolnila cestu.

Retrospektivně nahlíženo, Petr Fiala a jeho ministři by tehdy asi udělali lépe, kdyby se dokázali překousnout, domluvili se slovenskými partnery nějakou neškodnou agendu, třeba zlepšení ekologické ochrany Štrbského plesa, a odbyli si povinný rituál. Svět by se nezbořil, Česká republika rovněž ne.

Zvlčilý Fico však nyní představu společného zasedání české a slovenské vlády absolutně zdiskreditoval. České protějšky by na něm totiž mohl snadno obvinit z organizování státního převratu ve spolupráci s ukrajinskou rozvědkou a gruzínskými ozbrojenci.

Tak jako tak, svými nedávnými výlevy položil na stůl jednu zásadní otázku: Opravdu má být Čechům jedno, kdo za jejich humny vládne? Neznamenají politici Ficova typu bezpečnostní riziko, k jehož zažehnání nestačí pouhá verbální kritika, natož vstřícné zdvořilostní tanečky?