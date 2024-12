Bratislava městem míru? Co znamená, že Fico chce hostit jednání o cestě z války na Ukrajině

Ten koneckonců osobně jednal s Putinem těsně před Vánoci. Novinkou je ale toto. Jak se svět dozvěděl ve čtvrtek večer přímo od Putina, Fico mu navrhl, aby se mírová konference mezi Ruskem a Ukrajinou konala na slovenském území. Co z této myšlenky a Ficova návrhu vyplývá?

Proč to oznámil Putin, a ne i Zelenskyj

Řekněme rovnou, že se pohybujeme v rovině spekulací. Ale dejme tomu, že Fico tento návrh v Moskvě skutečně pronesl. I pak ovšem vzbuzuje více otázek než odpovědí.

Za prvé. Proč se to svět dozvěděl od Putina? Proč o tom nemluvili Putin a Zelenskyj nezávisle na sobě? Jde-li o jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, o zprostředkovatelskou či hostitelskou roli Slovenska, musel to Robert Fico probrat s oběma stranami. Nemohl to přece nanést Putinovi a očekávat, že Zelenskyj automaticky kývne. Nebo snad ano? Ale tím by se Slovensko z role hostitele podobných akcí samo vyřadilo.

Tak či tak, dokud se k tomu návrhu nikdo odpovědný z Kyjeva nepřihlásí, dokud ho veřejně – tak jako Putin – neodkývne, musíme to vše brát s rezervou. „Z našeho pohledu je Slovensko neutrální,“ řekl Putin. „Je to pro nás přijatelná varianta.“ Teprve až něco podobného řekne též Zelenskyj, může to celé dávat smysl.

Do té doby jsou otevřené i spekulace toho typu, že od Roberta Fica to mohla být habaďůra za zády Kyjeva. Prostě podle známého modelu „o nás bez nás“.

Nechat to jen na Turecku?

Ale dejme tomu, že to vyjde a Slovensko skutečně bude organizovat (hostit) mírová jednání zástupců Moskvy a Kyjeva. Je to snad něco, co si zaslouží kritiku, odsudky, ba ostrakizaci Slovenska, jeho vlády a osobně premiéra?

Toto vše bylo „v luftě“, když Fico před Vánoci jel do Moskvy k Putinovi. Narušil evropskou jednotu, zní odsudek. Stal se teprve třetím lídrem státu EU (po rakouském Nehammerovi a maďarském Orbánovi), který se setkal s Putinem. Ale povede-li ta cesta k jednání o konci války na Ukrajině, k jednání, jež bude hostit Slovensko, je to špatné, ba odsouzeníhodné? To je otázka do pranice.

Podle idealistických představ nemá s Putinem jednat žádný evropský lídr, leda že by od něj přijal akt kapitulace. Ale už se nedodává jiná věc. Pokud platí toto A, tak platí i B, a sice, že jednání za účasti Ruska může vést nanejvýš Turecko (tak jako na jaře 2022 ukrajinsko-ruské rozhovory). Možná ještě Srbsko, ale i to – pokud to myslí vážně se zájmem o členství v EU – by si mělo dát pozor.

Ale tím se potichu přiznává, že členské státy EU nemají na Moskvu žádné diplomatické páky. Kdyby Slovensko ukrajinsko-ruské jednání skutečně hostilo, měli bychom ostrakizovat Fica, že se o něco takového pokusil?

Žádná jednota není stoprocentní

Už skoro tři roky bují heslo, že prioritou Evropy (EU) je jednota. Jenže v praxi to připomíná chartúmskou rezoluci ze září 1967, slavná tři arabská „ne“ Izraeli: nejednat s ním, neuzavírat s ním mír, neuznat ho. Jednota jakžtakž fungovala deset let, pak jako první „zradil“ Egypt.

I evropská jednota vůči Ukrajině je spíše heslovitá. Dosud ji jakžtakž tmelila ruská agrese a krveprolití. Ale až přijde řeč na jednání o míru, bude se otevřeněji drolit. Vždy je zapotřebí někdo, nějaký stát, který vystupuje v roli jistého neutrála – má důvěru obou stran či bloků.

Před půlstoletím to v Evropě bylo Finsko. Snad každý slyšel o „helsinském procesu“. Dlouhá léta to bylo Rakousko (židovští vystěhovalci ze Sovětského svazu létali přes Vídeň). Zcela jednotná nebyla ani Varšavská smlouva. Rumunsko v roce 1967 nepřerušilo styky s Izraelem, v roce 1968 se neúčastnilo invaze do Československa a v roce 1984 nebojkotovalo olympijské hry v Los Angeles.

Nechce hrát podobnou roli Ficovo Slovensko? Nemůže to někdy přinášet i plusy? Toto jsou otázky k zamyšlení, než začneme Fica veřejně proklínat.

Chtějí zásadnější dohodu

A pak je tu ještě jedna věc. Nemůže to celé být z pohledu Moskvy jen okrajová věc? Jen test? Platí-li, co řekl agenturám Putin, Slovensko chce hostit jednání zástupců Moskvy a Kyjeva. Jenže tato agenda patří z pohledu Moskvy až do druhé ligy.

Ve čtvrtek to řekl v ruské televizi ministr zahraničí Sergej Lavrov: Moskva nevidí smysl ve slabém příměří na Ukrajině, chce právně závaznou dohodu mířící k dlouhodobému urovnání krizí v Evropě. Kde už jsme ta slova slyšeli? Před deseti lety, týž Lavrov je řekl v únoru 2015 na bezpečnostní konferenci v Mnichově: „Nejprve se musí obnovit mezinárodní bezpečnostní řád a až potom může následovat řešení pro Ukrajinu.“

V tomto smyslu je ruská jednota argumentů i osobností v úřadech silnější než tolik vzývaná jednota EU. Což není něco, co bychom měli automaticky obdivovat. Nicméně je užitečné to sledovat, abychom nebyli zaskočeni. Třeba tím, že prioritou Moskvy není dohoda s Kyjevem (ať už se bude dojednávat na Slovensku, či jinde), ale dohoda s „kolektivním Západem“, jak rádi říkají. Rozuměj s Washingtonem.