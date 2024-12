Fico u Putina budí silné reakce, ale máme i silné páky? Jinak hrozí vazalství na Kataru či zelené ideologii

Z vyššího principu mravního, jak se u nás s oblibou říká, byla Ficova návštěva v Moskvě dost nechutná, podlézavá, škemravá (jde mu o dodávky plynu) a tak dále. Už proto si čeští politici ve svých reakcích nebrali servítky.

„Políbil prsten masovému vrahovi z Kremlu,“ vystihla to europoslankyně Danuše Nerudová. „…abychom se nemuseli plazit před masovým vrahem,“ varoval šéf diplomacie Jan Lipavský. „Žebral v Moskvě s ušmudlanou čepicí,“ napsal Šimon Heller, místopředseda bezpečnostního výboru sněmovny.

O čem vlastně jednali a proč u toho nebyl Orbán?

Ale jak už to bývá, síla těch slov přehlušuje otázky, jež si můžeme klást. Například. V Česku i jinde v EU, hlavně v jejím ústředí, padají silná slova o tom, co dělat máme, co ten či onen naopak dělat nemá a že jde o vítězství. O vítězství napadené Ukrajiny nad agresorem z Ruska, o vítězství hodnot Západu nad brutalitou Východu. Respektive, a v tom je změna posledních týdnů, že jde o to, aby nevyhrálo Rusko. Ale máme kromě těch silných slov i dostatečně silné páky, abychom toho dosáhli?

To není výsměch, ale racionální otázka. Premiér Fico otevřeně přiznává, že Slovensko v energetice silné páky na Rusko nemá. (Jiná věc je, zda si je pořídit nedokázalo, nebo se o to ani nesnažilo.) Že se prostě spoléhá na ruský plyn. A že když Ukrajina od 1. ledna tranzitní dopravu ruského plynu přes své území zakáže, musí to on sám, Fico, dojednat přímo v Moskvě.

Dejme tomu, ale o čem jednali? Zveřejněno nebylo téměř nic, takže zůstávají otázky. O čem vlastně jednali, když od 1. ledna 2025 ruský plyn přes Ukrajinu dopravovat nepůjde? Proč u toho nebyl Orbán, když Maďarsko má tytéž problémy? Tranzitní plynovod se přece štěpí na slovenskou a maďarskou větev až u Užhorodu. Nevíme.

Jestli z Ficovy návštěvy Moskvy navenek něco vzešlo, pak jen to, co řekl sám Fico: „Vladimir Putin potvrdil připravenost Ruské federace pokračovat v dodávkách zemních plynu na Západ a na Slovensko.“ Jinými slovy Fico sugeruje: Rusko je solidní obchodní partner (“potvrdilo připravenost“), kdežto Ukrajina je partner nevyzpytatelný, ba podrazácký.

Fico ani jeho fanoušci u nás samozřejmě nedodávají jednu zásadní věc. Co by sami dělali na Zelenského místě? Když ruský vojenský tlak roste a vlastní silové páky slábnou? Nezastavili by dopravu ruského plynu přes Ukrajinu také? Nesnažili by se, aby Rusko mělo o něco menší příjmy z vývozu plynu než dosud? Aby státy, které Moskvě tak či onak nahrávají, měly o něco větší potíže energetické? Možná ano. Možná by spíš kapitulovali už o dost dříve a nechali by se útočníkem převálcovat. Ale to jsou jen spekulace.

Postoje českého establishmentu vyznívají suverénněji, hrději. Ale pozor, i ty leccos zakrývají. Zdaleka totiž nestačí říci: „odřízneme se energeticky od Ruska a bude vystaráno“. Premiér Fiala v neděli pro ČTK řekl, že vláda přijala řadu kroků, abychom byli na Rusku energeticky nezávislí a mohli plyn kupovat od spolehlivějších partnerů. Šéf zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer zase varoval, že Fico jel do Moskvy vyjednat nové vazalství. Ale…

V době, kdy premiér Fiala mluvil o spolehlivějších partnerech, vyšel v listu Financial Times rozhovor se Saadem Kaabím, ministrem energetiky Kataru. Velmi se mu nelíbí nová směrnice EU vyžadující, aby velké společnosti kontrolovaly, zda jejich dodavatelé nevyužívají nucenou práci či neškodí životnímu prostředí. Za překročení pak hrozí pokuty do výše pěti procent globálních obratů firmy. A ministr Kaabí to shrnuje lapidárně: „Přijdu-li o pět procent svých tržeb proto, že obchoduji s Evropou, nebudu s Evropou obchodovat.“

Takže pozor. Vyváže-li se někdo z energetického vazalství na Rusku, může do té či oné míry zabřednout do vazalství jinde. A může se ptát, co za tím je. Arogance Kataru, který vydírá pro vývoz plynu? Arogance EU, která předepisuje tvrdé podmínky těm, od nichž sama něco žádá? Arogance zelené ideologie, hlavně v Německu, pro kterou je důležitější zbavit se bezemisní jaderné energetiky než energetické závislosti na Rusku?

Jsou to dost závažné otázky. Upřímně, slogany typu „plazit se před masovým vrahem“ nám při hledání odpovědí moc nepomohou. A při hledání pák na Moskvu, začne-li s ní Donald Trump v úřadu prezidenta vyjednávat o míru na Ukrajině, už vůbec ne.