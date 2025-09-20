Europoslankyně označila Fica za Putinova Trojského koně. Jakou módní lekci při tom ukázala?

Karolína Minaříková Krupková
Čekstajl   11:00
Členka Evropského parlamentu Abir Al-Sahlani v jednom ze svých posledních projevů kritizovala slovenského premiéra. „Roberte Fico, následujete učebnicový příklad potlačování demokracie a lidských práv,” prohlásila za řečnickým pultem devětačtyřicetiletá poslankyně. Ta je známá nejen svými expresivními projevy, ale také výraznými outfity, jimiž svá vystoupení podtrhuje.
Členka Evropského parlamentu Abir Al-Sahlani

foto: Profimedia.cz

Členka Evropského parlamentu Abir Al-Sahlani.
Členka Evropského parlamentu Abir Al-Sahlani.
Členka Evropského parlamentu Abir Al-Sahlani.
Členka Evropského parlamentu Abir Al-Sahlani.
Politička Abir Al-Sahlani se narodila v Iráku, ale dětství prožila v několika zemích – v Bulharsku, Jemenu, Kuvajtu a Sýrii. Od svých patnácti let žije ve Švédsku. Je dcerou dvou bojovníků za svobodu – oba její rodiče patřili k opozičnímu hnutí proti režimu Saddáma Husajna. Na svém profilu na síti X se sama představuje jako „europoslankyně za Stranu středu, liberální multikulti a máma malých dětí, která má vášeň pro lidská práva, demokracii a podporu rozmanitosti.“ V obhajobě lidských práv se angažuje dlouhodobě a otevřeně říká: „Když vidím bezpráví, musím reagovat, jinak to prostě nejde.“

Vlasy za Íránky, krev pro Gazu

K jejím nejznámějším vystoupením patří projev z roku 2022, kdy si na půdě Evropského parlamentu na podporu íránských žen ustřihla vlasy. Reagovala tak na smrt dvaadvacetileté Mahsy Amini, kterou v Íránu zatkla mravnostní policie kvůli pokrývce hlavy. Po zatčení byla Amini hospitalizována a krátce poté zemřela, což v zemi vyvolalo masivní protesty. Al-Sahlani tehdy své gesto zakončila zvoláním: „Jin, Jiyan, Azadi“, tedy „Žena, život, svoboda“.

Rušno bylo v Evropském parlamentu i loni v únoru, kdy Abir Al-Sahlani vystoupila za řečnický pultík, zakryla si jednou rukou ústa a druhou zvedla vzhůru – na dlani přitom měla červenou barvu. Gestem tak protestovala proti válce v Gaze. Na výzvu, aby odešla, pokud nechce nic říct, reagovala slovy: „Už není co říct.“ Svůj protest tehdy podtrhla i oděvem – pod černým sakem měla totiž tuniku kombinující černobílou keffíju, tradiční arabský šátek, s červenou palestinskou výšivkou tatreez.

Když móda podporuje slova

Abir Al-Sahlani velmi dobře ví, jakou sílu dokáže mít oděv. Svou kancelářskou klasiku – kalhoty s vysokým pasem a elegantní sukně – tak kombinuje s formálními dámskými saky, ale také s jednobarevnými výraznými topy. Její charakteristický doplněk přitom tvoří šperky, které nosí často a ve vrstvách. Pokud vynese náušnice, tak velké. Pokud má náhrdelník, tak perlový nebo ve vrstvách. A pokud si nandá náramek, tak výrazně chrastí při každém jejím pohybu.

Nejinak tomu bylo i v případě, kdy Abir Al Sahlani vyplísnila Roberta Fica za pronásledování osob LGBTIQ, omezování práva na legální potrat a podporu korupce, přičemž ostatní upozornila, že premiér proměňuje Slovensko v „Putinova Trojského koně“. Svá slova podtrhla výrazným oděvem – khaki saténovou sukní, topem v odstínu Mocha Mousse a bílým sakem s vycpávkami. Vše samozřejmě doplnila nápadnými šperky – třemi masivními náramky, zlatým náhrdelníkem a kulatými náušnicemi s perleťovými středem. Proslovy Al Sahlani tak spojují silný politický postoj s vizuální symbolikou, která žádnému oku neunikne.

