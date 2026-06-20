Nejoblíbenější FIFA doplněk? Fotbalisté se na mistrovství předvádí s kabelkami

Karolína Minaříková Krupková
Čekstajl   9:00
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Do centra pozornosti se na letošním mistrovství světa dostaly semišové tašky, zelené kabelky, zářivě žluté kožené neceséry. Fotbalové hvězdy je nosí hrdě při cestách na letiště i při příjezdu na stadiony. Může být kabelka symbolem národní identity?
Francouzský útočník Rayan Cherki (vlevo) a záložník Manu Kone přilétají 10....

Francouzský útočník Rayan Cherki (vlevo) a záložník Manu Kone přilétají 10. června 2026 na letiště v Bostonu před zahájením mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026. Cherki cestoval se svou semišovou taškou Kelly Grizzly od Hermès, Kone drží žlutou tašku od francouzské značky Goyard. | foto: Franck FIFE / AFP / AFP / Profimedia

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Vztah módy a fotbalu je na historickém vrcholu. Hráči kopané jsou stejnými superstars jako rockové hvězdy, herci, nebo influenceři a módní značky jejich vlivu na sociálních sítích rády využívají.

Patří luxusní kabelky do výbavy fotbalových hráčů?

Navíc díky zdravému životnímu stylu a tvrdé disciplíně je u sportovců pravděpodobnost skandálů či drogových výstřelků méně pravděpodobná. Na pomezí sportu, výrazné osobnosti a luxusní módy se kdysi zrodila ikona, která tento trend předběhla o desítky let – David Beckham. V 90. letech si britský hráč nosil výbavu na tréninky v taškách od Louis Vuitton či Hermès. A dnes ho následují další.

Módní ligu mistrů zatím vyhrává Francie

O dresech v barvě Sochy svobody a ležérních outfitech francouzské reprezentace mimo hřiště už jsme vás informovali, ale Les Bleus dorazili do USA vybaveni i celou kolekcí luxusních kabelek. Hráči Malo Gusto a Robin Risser sáhli po ikonických modelech Louis Vuitton, útočník Marcus Thuram zaujal vzácnou XXL Flap Bag z kolaborace mezi značkou Chanel a Pharrellem Williamsem, zatímco hráč Rayan Cherki cestoval s výraznou kabelkou Kelly Maxi Grizzly od Hermès. Nechyběly ani další výstavní kousky od Bottega Veneta či Goyard.

Francouzi jsou rebelové a Španělé se špatně obuli. Potřebují fotbalisté obleky?

Módní editoři mají za to, že výběr těchto menších či větších, barevně umírněných či křiklavých doplňků není náhodný. Vždyť Francie je domovem nejznámějších módních domů a trendy udává už od 17. století. Luxusní kabelka voní nejen po kůži, ale musí být také vyrobena těmi nejzručnějšími francouzskými mistry. Modří tak prostřednictvím svých kabelek nevysílají pouze signál o osobním vkusu či rozpočtu, ale také důvtipně odráží módní dědictví své domoviny.

Na Francouze jsme zvyklí, ale co takové Kongo?

Jeden z nejvýraznějších módních momentů letošního mistrovství světa se ovšem podařil i Konžské demokratické republice. Její fotbalová reprezentace se vrátila na hřiště FIFA po dlouhých 52 letech! Ještě před prvním výkopem si tým Konga získal pozornost módního světa díky svým dokonalým příjezdovým outfitům. Černé obleky zdobené hrudními popruhy s leopardím vzorem, štrasovou leopardí broží na prsou, slunečními brýlemi a extravagantními leopardími taškami byly natolik efektní, že příjezd konžských hráčů připomínal spíše scénu z hudebního videoklipu.

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„V konžské kultuře je leopard symbolem síly a odolnosti,“ vysvětlil návrhář Alvin Mak, který prý chtěl energii zvířete ze znaku Konga přenést na hráče reprezentující svou zemi na největší sportovní události světa. Designér žijící aktuálně v Paříži čerpal inspiraci také z tradice sapeurs či sapeurů – tedy světoznámé konžské subkultury La Sape. Jde o muže, džentlmeny, pro které je móda a poctivá krejčovina nejen produkt, ale také životní filozofie.

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Čekstajl

Nejoblíbenější FIFA doplněk? Fotbalisté se na mistrovství předvádí s kabelkami

Francouzský útočník Rayan Cherki (vlevo) a záložník Manu Kone přilétají 10....

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