Turek s Červeným si myslí, že to všem natřeli. Zapíšou se díky tomu do dějin politiky?

Formálně vše sedí: resort životního prostředí má šéfa, vláda funguje, agendy běží. Jen drobný detail – na klíčová evropská jednání unijních ministrů nejezdí ministr, ale někdo, kdo jím není, i když se tak o to víc chová. A čím déle tenhle stav trvá, tím méně působí jako náhoda a tím víc jako systém.
V jiných zemích je to jednoduché: když se v Bruselu scházejí ministři, přijedou ministři. Česká republika však přináší do tohoto zastaralého a zkostnatělého modelu inovaci. Na jednáních o životním prostředí se objevuje člověk, který ministrem není, ale vystupuje tak, že by si toho méně pozorný pozorovatel ani nevšiml. Politologové to označují za úsměvné až trapné. Možná jen nepochopili český experiment. Možná jsme jen první, kdo si otevřeně přiznal, že funkce a výkon spolu už dávno nemusejí souviset, a testujeme něco, co od nás jednou celý svět převezme.
Je to vlastně fascinující upgrade: zkoušíme, jestli může resort řídit někdo, kdo ministrem není a pronásleduje ho tolik kauz, že se v nich sám ani nevyzná. Doteď jsme měli ministry, kteří někoho poslouchali, skrývali to a urputně to zatloukali. Teď máme poprvé ministra, jehož „vodič“ rovnou říká, že si s ním bude dělat, co bude chtít, protože ministr udělá všechno, co mu na očích uvidí. Transparentnost, jakou by nám i severské země mohly závidět!
V překladu: ministr nebude rozhodovat ani udávat směr. Bude poslouchat člověka, který se ministrem nestal. V klasickém politickém prostředí by to byla sebevražda. V tom českém je to návod k fungování. A možná i úsporné řešení – proč mít silného ministra, když stačí slabší a jeden aktivní „nadministr“ navíc, kterému budeme říkat zmocněnec. O tu moc tu přece jde.
Bezruký vyslanec v Bruselu
A tak třeba včera: Filip Turek jel na jednání ministrů států Evropské unie do Bruselu. Ministr Igor Červený zamířil za zemědělci do kulturáku ve Větrném Jeníkově. Co na tom, že by se tam spíš hodil ministr zemědělství. Dobře, možná to jen nechápu. Možná je to sofistikovaný model, kdy se ministr soustředí na domácí agendu, zatímco do Bruselu stačí někdo, kdo tam dojede, usedne a o ničem hlasovat nebude – protože hlasovací právo má ze zákona jen ministr. A dost otázek. Třeba je to skutečně kreativita, jejíž důsledky zatím nedokážeme ocenit a která rozhodně není slabostí.
Jenže já si pořád myslím něco jiného. Filip Turek není žádný nepochopený fenomén ani politik, jehož kvality (podobně jako jeho řidičské umění, kterému se vysmívají rallye jezdci) nejsme schopni docenit. Je to člověk, který pravidla nedodržuje, ohýbá je a věří, že všechno se dá obejít, když máte svého Igora – ministra, kterému stačí cedulka na dveřích. I když za nimi doslova není ministerská kancelář, ale spíš špeluňka, která by jinak sloužila jako sklad kýblů a mopů. Funkce se smrskla na nápis na dveřích a výkon moci se přesunul jinam, mimo formální struktury i odpovědnost. V takovém systému už nikdo přesně neví, kdo rozhoduje, kdo za to ručí a kdo to jednou vysvětlí. A možná je to právě ten trik – když není jasné, kdo nese odpovědnost, nenese ji nakonec nikdo.
Zatímco ministr a neministr – či chcete-li nadministr – si myslí, že jde o důkaz odvahy dvou pašáků, kteří to všem natřeli, ve skutečnosti je to jen typicky česká disciplína: drzost převlečená za schopnost, improvizace vydávaná za systém a nedodržování pravidel maskované jako odvážné řešení.