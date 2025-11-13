Turek velebící Hitlera a Rajchlovo porno. Obě „kauzy“ mají shodné rysy

Zaprvé jsou oba případy dost staré, došlo k nim dávno před vstupem obou pánů do politiky. Zadruhé se neobjevily dávno, anebo před volbami, ale právě teď. Zatřetí s nimi vždy přišly poměrně bizarní osoby sdružené do skupin, které vždy kopaly za strany končící vlády proti těm tvořícím kabinet nastupující. V obou „kauzách“ není úplně jasné, proč se vše objevilo právě nyní, případně zní vysvětlení obskurně.
Dále oba případy rozdělily příznivce a odpůrce obou politiků, přičemž oba tábory začaly na sociálních sítích i jinde pořádat soutěž v iracionálních argumentech podporujících názor jejich a odsuzujících praktiky protivníků. Občas se člověk opravdu nestačí divit, co všechno lze hlásat a za co je možné se do krve hádat.
V obou kauzách se šermuje právními kroky vůbec. To vše za veřejného potlesku novinářů víceméně už se ani nesnažících skrývat, které z obou part fandí. Jejich argumenty jsou víceméně stejně „relevantní“, jako je tomu u „prostých“ fanoušků či odpůrců. Do toho se samozřejmě vždy objeví někdo, kdo – ač z druhého tábora – si najde nějaké vysvětlení, proč aktuálně hájí nenáviděného politika, protože „slušnost, čest, morálka“ a také „příště by se to mohlo stát komukoli jinému“.
|
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Jak oba případy dopadnou, je nejasné. Vyhrocené debaty s občas scestnými argumenty totiž často vedou do tzv. fáze overkill (že je to přehnané až za hranu), což posiluje stranu, která do té doby byla v defenzivě.
Právě za takový „overkill“ se dají označit třeba další snahy některých novinářů navnaděných úspěchy s pošramocením Turkovy reputace natolik, že u své práce zcela zjevně přestali kriticky přemýšlet. Respektive přemýšlet úplně.
Tak se třeba v Deníku N objevil text s anotací: „Kandidát Motoristů na ministra kultury Oto Klempíř měl vazby na pravomocně odsouzeného podnikatele a automobilového závodníka Martina Koloce. Účinkoval také v provokativním klipu rapera Řezníka.“ Výsledkem je, že zatímco před pár týdny se zdálo být téměř jisté, že se Turek do čela ministerstva zahraničí nepodívá, dnes už to bude víceméně záležet jen na tom, jestli ho bude, či nebude vetovat prezident Pavel.
|
Kvůli pornu nemá rezignovat ani Rajchl. Či snad ožije praxe z éry StB a Ludvíka Vaculíka?
Další věcí, kterou mají oba hojně rozebírané případy společnou, je, že se politický boj víceméně přesunul z argumentační a věcné roviny mezi politiky samotnými k nejrůznějším obskurním figurkám a jejich působení na sociálních sítích. Politici k němu už jen zaujímají více či méně hloupá stanoviska. Ideálně smrsknutá do pár vět, aby se to dalo dobře sdílet na sociálních sítích. Byť je to celé naprosto bizarní, není to kritika faktu, jen konstatování.
Hodně důležitý je další shodný rys obou případů. Je zvláštní, jak si dodnes někteří lidé zjevně myslí, že když v mládí na internetu publikovali buď rasistické kecy, nebo třeba porno, po jejich vstupu do politiky se to nikde neobjeví. To samo o sobě vyžaduje nejen pevné nervy, ale i drzost či velkou dávku pitomosti.
No nic, uvidíme, co se objeví příště. Teď nezbývá než se modlit, aby se nenaplnila slova jednoho z „autorů“ Rajchlovy pornokauzy. „Brzy se možná všichni vlastenci a dezoláti stanou obhájci homosexuálů a toho, že chlap může s jiným chlapem dělat, co chce.“ Proboha, už ne!