Politika mazání: česká verze kajícnosti. Když se něco nehodí, prostě to zmizí

Na Západě není politika „kajícnosti“ nic nového: Amerika se omlouvá za otrokářství, Británie za Gándhího, Francie za Alžírsko, Belgie za Kongo. Univerzity přejmenovávají koleje po „morálně čistších“ osobnostech. Oxford řeší, zda odstranit sochu Cecila Rhodese, představitele britského imperialismu konce 19. století, ale i objevitele a štědrého mecenáše. Americké kampusy zase ruší přednášky profesorům, kteří v minulosti řekli něco, co se dnes nehodí.
V galeriích po celém západním světě se dopisují varování k obrazům, že „mohou obsahovat stereotypy“, a v některých online filmotékách mizí klasiky, třeba Jih proti Severu, dokud nejsou doplněny o patřičný kritický komentář. Před fotbalovými zápasy se pokleká, před sochami dlouho řeční a omlouvá a před dějinami se demonstrativně stydí, hlavně aby to všichni viděli.
Jedni to nazývají spravedlivým zúčtováním s minulostí, druzí morálním divadlem. Hlas pravicové kulturní kritiky Douglas Murray o tom mluví jako o „kultu pokání“. Ve svých knihách popisuje, jak se Západ změnil v civilizaci trvalé viny, která se místo činů oddává rituálům omluv, přejmenovávání
a veřejného sebezneuctění.
Na opačném konci politického spektra kritizuje marxista Slavoj Žižek „liberální morální náboženství“ Západu – prý nejde o emancipaci, ale o symbolickou očistu, jež zakrývá systémové nerovnosti. Současná levice se prý utápí v gestu pokání: místo revoluce nabízí performanci, místo změny omluvu.
Naše české dylýtování
U nás už „naštěstí“ nic takového nepotřebujeme. Nově totiž máme „politiku delete“. Nepoklekáme, nevedeme symbolické debaty, identitární politiku ironizujeme, kulturním válkám se posmíváme. Ale když se něco nehodí, prostě to zmizí: digitální pokání po česku – klik a hotovo. Svědomí se vyčistí stejně rychle jako prohlížeč.
Filip Turek to dotáhl k dokonalosti. Staré komentáře, jež by mohly být nepochopené, prostě smazal. Jenže internet není zpovědnice: jak tuší každý, kdo kdy online napsal něco hloupého, screenshoty mají možná delší trvanlivost než pravda.
Ironií je, že právě Motoristé patří mezi nejhlasitější kritiky západní „kajícnické“ kultury. Politickou korektností právem či neprávem pohrdají, smějí se omluvám, přecitlivělosti či sněhovým vločkám. Jejich rétorika staví na odporu vůči woke kultuře, nebo vlastně vůči čemukoliv, čemu chybějí svaly, testosteron a co zavání slabostí. Jenže když dojde na vlastní minulost, přistoupí k ní podobně – navíc zbaběle.
A tak zatímco západní aktivisté poklekávají na trávnících, čeští političtí chytráci klečí u klávesnic a potají mažou a mažou a mažou. A když se jim na to přijde, postup je snadný:
– nejdříve všechno popřou (“To bych nikdy neudělal!“),
– pak všechno bagatelizují (“To už je dávno, prostě mládí!“),
– a nakonec sami zaútočí. (“Naši odpůrci chtějí zpochybnit výsledek voleb!“),
– a když ani to nezabere, stačí přidat tradiční: „Vždyť jsme takoví všichni!“ A očista je dokonána.
Politika „kajícnosti“ může působit směšně, ale „politika delete“ je navíc zbabělá. V obou případech se totiž bojíme jediného – veřejného přiznání barvy. Máme prachobyčejný strach z pravdy o sobě.