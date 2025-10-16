Čtyřicet dva stran Turkových nechutností. Ministr nemůže ukazovat, jak vysoko skáče jeho pes

„Gustav Slamečka (tehdejší ministr dopravy a partner někdejšího šéfa Úřadu vlády Jana Nováka), když jde opravdu do tuhého, tak jako ministr mám pocit, že uhne. A to ten Fischer prostě je Žid, není to gay, a ten uhne ještě dřív. To přeci nesouvisí s tím, že je gay, to souvisí s jeho charakterem,“ zněl „nejskandálnější“ výrok.
Jenže občanští demokraté už měli Topolánka po osmi letech v čele plné zuby. Jeho výrok notně přibarvili a zdramatizovali. Celá věc od nich byla nejspíš dopředu nachystaná, svoji roli v případu sehrál i tehdejší mluvčí ODS Martin Kupka. Cílem byla výměna řadou skandálů zmítaného předsedy před volbami, po které přišel Petr Nečas přezdívaný tehdy „Pan Čistý“. Jak to dopadlo, asi všichni víte…
Aktuální problémy čestného prezidenta Motoristů a – stále ještě – kandidáta na ministra zahraničí Filipa Turka jsou v něčem podobné. Také tentokrát jde nejspíš o pečlivě připravovanou akci s jasným cílem. Na rozdíl od Topolánka si však za své potíže Turek může jen a jen sám.
Před vstupem do politiky psal Turek na sociální sítě řadu hnusných věcí. Než se stal europoslancem, nechal jich většinu vymazat. Jenže „někdo“ je buď už tehdy zkopíroval, nebo nechal zpětně vyhledat. Kdyby to byl člověk, kterého Turek štval a štve, nejspíš by je použil před dvojími volbami, kterých se lídr Motoristů zúčastnil. Pokud by je měli novináři, udělali by to stoprocentně.
Topolánkův výrok je selanka
Jenže první „výstřel“ obstaral až v pátek pozdě večer Deník N, když zveřejnil některé smazané Turkovy příspěvky. Především ten vyjadřující uspokojení nad popálením malé Natálky byl extra nechutný. Turek se hájil, že ho nikdy nenapsal a je to podvod. Až v úterý zveřejnil obskurní spolek Štít demokracie v čele s Petrem Ludwigem 42 stran kopií Turkových starých příspěvků. Hemží se to tam Hitlerem, hajlováním a veskrze odpornými věcmi a poznámkami. Výrok vedoucí ke konci Topolánka je proti tomu selanka.
Už to, že „výkop“ obstará jedno médium, a když je pod palbou, že jde o manipulaci, nezveřejní celý materiál, ale nechá to na skupině jednoznačně podporující strany končící vládní koalice, je samo o sobě vypovídající. „Někdo“, kdo si to schraňoval – nebo se k tomu dokázal ex post dostat, což je pro normálního smrtelníka takřka nemožné – až na chvíli, kdy „půjde do tuhého“, jim to holt dal s cílem rozhodit vyjednávání o vládě. Svým způsobem přepsat volební výsledek. Kdo na tom mohl mít zájem, je asi zbytečné vypisovat…
Šéf Motoristů Petr Macinka totiž za Turkem pevně stojí. Stejně jako třeba za Borisem Šťastným, kterému vydupal vytvoření nového ministerstva, když se mu ho přes Andreje Babiše nepodařilo prosadit na zdravotnictví. Nic jiného Macinkovi ani nezbývá, právě Turek byl dosud největším tahákem Motoristů, a kdyby ho prohodil, naštval by si velkou část vlastních voličů i spolustraníků.
Jenže bez ohledu na tyto indicie a na fakt, že když „kauza Turek“ odstřelí Motoristy, může se stejný model opakovat v případě SPD a posléze i Babiše (jako strana bývalé vládní koalice vaši vládu podpoříme, ale premiérem musí být někdo jiný, co třeba Karel Havlíček?), prostě Turek být ministrem zahraničí nemůže. Ty věci, které evidentně psal, jsou vážně ohavné. Řečmi o černém humoru těch 42 stran nechutností „neokecá“. Byla by to ostuda. Je na Motoristech a na Turkovi, aby si to vyřešili…