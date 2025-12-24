Béžový a neprofesionální. Pánové, nebuďte jako Filip Turek

Odmysleme si prostředí Pražského hradu, dejme stranou samotnou schůzku s Petrem Pavlem, a pak nelze Filipu Turkovi po čistě módní stránce mnoho vytknout. Sako mu sedělo dobře v ramenou, tmavá kravata s fialovo-zeleno-žlutými květy působila jako velmi osobitý detail, český lev v klopě vysílal jasný vlastenecký signál. Outfit čestného prezidenta Motoristů sice esteticky jakž takž obstál, ale jinak byl zcela mimo místo, sezónu i vážnost okamžiku.
Nudná barva, která šokuje
Béžová je sice v posledních sezónách miláčkem módního průmyslu a hollywoodští herci ji rádi nosí na červený koberec, v politice ale nikdy neměla dobrou pověst. Stačí jen vyslovit tan suit a mnozí si okamžitě vybaví Baracka Obamu a jeho neslavnou tiskovou konferenci v létě 2014. Americký prezident sice tehdy hovořil o napjaté situaci v Sýrii a o konfliktu s Islámským státem, ovšem část veřejnosti byla šokována jeho módní volbou. Republikán Peter King označil Obamův béžový oblek za projev nedostatku vážnosti, jiní jej na sociálních sítích rozcupovali jako neprezidentský, nepatřičný, nevhodný.
A béžová pozvedla obočí znovu, když se v ní v roce 2024 objevila prezidentská kandidátka Kamala Harrisová. Na národní sjezd demokratů tehdy zvolila béžový kalhotový kostým francouzské značky Chloé. Jako politička a potenciálně první prezidentka USA si ovšem na setkání se svými voliči a po boku celebrit mohla módní uvolnění dovolit. Béžová zde působila jako symbol moderní elegance, nikoli jako prohřešek proti protokolu.
Na piknik ano, do politiky raději ne
Harrisová tak před více než rokem ukázala, že i politik, že i viceprezident, ba i Filip Turek, si může obléknout béžový oblek a vyhnout se komentáři v módní rubrice. Ale jen v případě, že ho zvolí na vhodnou neformální příležitost, jakou je například garden party, zahradní svatba nebo tenisový turnaj. Módní, nemódní – béžový oblek bez diskuzí působí dojmem prázdninového outfitu, někde mezi detektivem Herculem Poirotem na riviéře a agentem Jamesem Bondem v letní fázi kariéry.
Dostavit se na setkání s prezidentem v béžovém obleku, navíc za účelem vysvětlit závažné osobní kauzy a ucházet se o post ministra životního prostředí, je tak naprosto nevhodné. Béžový oblek opět nepochodil – a spolu s ním i Filip Turek.