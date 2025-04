Pirát silnic proti Pirátům? Tahoun Motoristů předvedl, že v éře sociálních sítí nastolovat agendu umí

K hlavnímu protagonistovi obdiv nechovám a jím používané techniky politické jízdy mě rozhodně netěší. Avšak jsou čím dál tím častější a byť na ně „hranatá legenda“ Turek určitě nemá monopol, lze je na jeho případě pěkně ilustrovat.

Pro připomenutí: Filip Turek na svém instagramovém účtu, kde ho sleduje přes 225 tisíc lidí, nedávno umístil sérii fotografií ze své cesty po Německu ve starším luxusním voze. Na dvou z nich zvěčnil i tachometr ukazující rychlost přes 200 km/h. Implicitně někde v Německu, kde na dálnicích rychlostní omezení fakticky neplatí. Leč v dnešní digitální době vyšlo brzy najevo, že ve svém mercedesu svištěl po dálnici české.

Europoslanec Filip Turek se vyfotil při jízdě přes 200 kilometrů v hodině. FOTO IG/Filip Turek

Filip Turek s odhalením patrně počítal. Pravděpodobně vsadil na kartu, že nastane vlnobití. Nejprve se zvedne vlna kritická poukazující na jeho nezodpovědné jednání – zejména coby vzoru k následování. Druhá však na jeho podporu. Počáteční vlnění upoutá pozornost velkých médií lačnících po přitažlivých tématech. Turkova následná vyjádření a reakce na něj, v tradičních médiích i na sociálních sítích, pak způsobí skoro tsunami.

Co hlavní tvář Motoristů riskuje? Ambice má nastavené hodně vysoko, čili dočasnou ztrátu řidičského průkazu snadno položí na jejich oltář. Policie se jeho případem údajně zabývá, leč sám „hříšník“ Turek v jednom televizním rozhovoru naznačil rysy své právní obrany: jeho vůz pochází z počátku devadesátých let a pouhou fotografii tachometru, jenž věkem překročil třicítku a není oficiálně homologován k úřednímu měření rychlosti, přece nejde brát za bernou minci.

Nicméně image piráta silnic může zbrzdit Turkovu dobře rozjetou politickou kariéru. Anebo ji právě akcelerovat pomocí turbodmychadla v podobě jedné zdánlivě nevinné fotografie.

Filip Turek totiž dlouhodobě prosazuje zrušení omezení rychlosti na českých dálnicích, úplně, či alespoň na vybraných úsecích – popřípadě navýšení současné laťky 130 km/h.

Používá chytlavou argumentaci, že současné předpisy vznikaly někdy v sedmdesátých letech, v době dominance modelů jako Škoda 100 nebo 120. Neodpovídají tedy současnosti a stejně je porušuje minimálně polovina řidičů. Přičemž solidní rychlé auto v rukou zkušeného šoféra přece může a má jezdit daleko rychleji než něco málo přes stovku, navíc i v zájmu plynulosti silničního provozu. A přisadil si rovněž vlastenecký motiv – omezení rychlosti na dálnicích nás prý činí méněcennými ve srovnání s Němci.

Dopravní experti následně vynesli řadu pádných protiargumentů, ostatně, německý přístup je v Evropě unikátní. V politice však zpravidla vítězí ten, kdo lidem říká to, co chtějí slyšet, ne to, k čemu nabádají specialisté. U nás prostě žije početná skupina řidičů (i řidiček), pro něž je představa rychlé jízdy po autostrádě bez obav z policejního radaru velmi lákavá a kteří se subjektivně považují za zkušené motoristy, zvládající dvoustovku na tachometru naprosto, jak se říká, v pohodě. A mezi výrazem „vyšší rychlost na dálnicích“ a jménem Filip Turek se nyní ukovala pevná asociativní vazba.

Volby do Evropského parlamentu ukázaly, že Motoristé sobě oslovují hlavně mladší voliče. A nedávné údaje agentury STEM pro CNN Prima News, odrážející preference v krajích, naznačily zajímavou skutečnost. Motoristé jsou nejsilnější v Plzeňském kraji, kde se blíží devíti procentům, a trochu bodují též ve Středočeském a Libereckém kraji. V baštách ANO nebo SPD, tedy v Ústeckém či Moravskoslezském kraji, si vedou hůře. V Ústeckém kraji jim STEM naměřil jen 3,5 procenta, kdežto hnutí ANO přes 42 %, Okamurově SPD skoro deset.

V Moravskoslezském kraji si Motoristé sice stojí o trochu lépe, ovšem jejich tamní zisk 4,9 % se skoro neliší od Prahy (4,4 %). Opoziční strany tudíž nelze z hlediska složení elektorátu házet do jednoho pytle.

Motoristé tak třeba stále mohou nabírat příznivce z volební banky ODS. A za jeden z hlavních kampaňových cílů si je nejspíše vyberou Piráti, nyní „centrovaní“ pod taktovkou Zdeňka Hřiba. O víkendu odstartovali kampaň nazvanou „Kde domov tour“, zaměřenou na dostupnost bydlení, a tedy na mladé voliče. „Bohužel mladí lidé preferují spíše rychlé auto než podporu trans lidí,“ vyjádřil se pro Seznam Zprávy marketér Jakub Horák, spoluautor úspěšné pirátské kampaně z roku 2017. Před rychlým autem by sice mohli preferovat dostupný byt, avšak musí též zdecimovaným Pirátům uvěřit, že jim ho pomohou „zdostupnit“.

Nic tak není předem jisté, na kampani bude opravdu hodně záležet. A všechny šance Motoristů na úspěch snadno sfoukne sám Filip Turek, pokud se neodhodlá ke kandidatuře do české sněmovny a zůstane v pohodlném europoslaneckém křesle. Nastolovat agendu umí, jeho potenciální voliči však nejspíše očekávají, že se za ni dovede hranatě poprat v bahně domácího autokrosu.