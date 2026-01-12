Turek má s Ukrajinou pravdu. Jen nechce domyslet, kam jeho pravda vede

Rusko se rozšiřování Severoatlantické aliance skutečně dlouhodobě obává a v Kremlu z toho čas od času dostávají záchvaty nejistoty a vzteku. Ruský prezident Vladimir Putin to opakuje léta. Tedy vyjma řídkých okamžiků, kdy zrovna uvažoval o vstupu Ruska do Aliance.
Na konci roku 2021 to Rusko převedlo do konkrétní podoby: ruské ministerstvo zahraničí zveřejnilo návrhy dvou smluv se Spojenými státy a s NATO. Požadovalo zastavení dalšího rozšiřování Aliance, omezení její vojenské přítomnosti ve střední a východní Evropě a návrat k uspořádání de facto před rokem 1997. Jinými slovy, Rusko chtělo bezpečnostní veto nad částí Evropy včetně Česka. O pár měsíců později přišla invaze na Ukrajinu.
Klid vynucený silou
Ano, Rusku na nerozšiřování NATO záleží a rozšiřování Aliance bylo jedním z faktorů, které Kreml použil jako záminku k válce. A ano, Filip Turek má v tomto bodě pravdu. Jenže tím to nekončí. Putin dlouhodobě označuje rozpad Sovětského svazu za největší geopolitickou katastrofu 20. století. Nejde mu jen o „bezpečnostní obavy“. Jde mu o obnovu impéria, ruského, byť mnohonárodního. Impéria, v němž se menší národy buď přizpůsobí, nebo zmizí.
V tomto projektu hraje Ukrajina klíčovou roli. Bez Ukrajiny totiž žádné ruské impérium v evropském smyslu neexistuje. Proto ta posedlost. Proto snaha o podřízení Ukrajiny a nyní i o rusifikaci okupovaných území.
Z toho všeho se skutečně dá vyvodit, že kdyby NATO nerozšiřovalo své členství na východ, válka na Ukrajině by možná nevypukla. Ale jen za cenu, že by se státy střední a východní Evropy včetně České republiky musely podřídit ruským bezpečnostním požadavkům. Bez plné suverenity. Bez vlastní zahraniční politiky. Možná i s přizpůsobením se ruskému ekonomickému systému. A s implicitním právem Moskvy „zasáhnout“, kdykoli by se jí něco nelíbilo.
Stoprocentní jistotou, že by k válce na Ukrajině nedošlo, by pak bylo jediné: kdyby se nerozpadl Sovětský svaz. Nebo kdyby Ukrajina nikdy nepřestala být součástí ruského impéria. Ano, v takovém světě by nebyla válka. Stejně jako nebyla válka v Maďarsku po roce 1956 nebo v Československu po roce 1968. Byl by jen klid vynucený silou.
Přesně sem Turkova pravda nevyhnutelně směřuje. Otázka nezní, zda má Filip Turek v něčem pravdu. Má. Otázka zní, zda je ochoten domyslet, co by jeho pravda znamenala pro zemi, ve které žije. A jak by se nám žilo v takovém světě, jestli bychom v něm chtěli žít a zda by v něm chtěl žít i Filip Turek.