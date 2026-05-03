Paraziti, hovada, svině, svoloč, páté kolony a vlastizrádci. Uklidnit by se měl Turek i další politici

Thomas Kulidakis
Úhel pohledu
Česká mediální, politická a veřejná scéna často bohužel připomíná procházku na parkovišti fekálních vozů s nepříliš utěsněnými ventily. Vezměme to namátkou. Paraziti a deratizace, hovada, kolaboranti, vlastizrádci, svoloč, svině a páté kolony Ruska.

Vláda má na programu i řadu návrhů opozičních stran a senátorů. Na snímku Filip Turek. (30. března 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zajímavé na dané situaci je, že některé výroky procházejí hladce, jiné nikoliv. Farizejství jen kvete. Ti, kteří sami nechávají nechutné výměšky, do nichž bota s čvachtnutím hladce zajede, druhé poučují. Vezměme si příklady daného farizejství neboli pokrytectví.

Filip Turek neměl použít slovo paraziti veřejně, ani neměl mluvit o deratizaci daných parazitů. Později se zjistilo, že tak mluvil jen o určitých lidech, ne o všech úřednících, ale to nic nemění na tom, že to říkat neměl. Řešilo se několik dní.

To výrok Pavla Bělobrádka, který si stěžoval, že poslanci vládní koalice chtějí po lidovcích, aby byli v pátek v práci ve Sněmovně, a ne si dělali sjezdy v Ostravě, zapadl. Přitom sdělil, že dříve to šlo, dokud v Poslanecké sněmovně „neseděla hovada“. Ptali se stejně všech, kdo byli i nebyli ochotní odpovědět, na Bělobrádkova slova, byla z toho taková aféra, jako ze slov Turkových? Nejde o obhajobu Turka, ten se může hájit sám. Ovšem je tohle rovný přístup všech ke všem?

Ruský deník měl napsat článek, kde se ptal některých poslanců, jestli by se mělo jednat s Ruskou federací. Několik poslanců zvolených za SPD sdělilo svůj názor, že mělo a měly by se ukončit sankce. Což nám SPD říká doma opakovaně. A co druhá strana? Opozice se začala předhánět v označování vládních poslanců za vlastizrádce a kolaboranty – například předseda ODS Martin Kupka a teď už bývalý předseda lidovců Marek Výborný. Mají na to právo, je to jejich vizitka. Ve světě lidí inteligentních, argumentačně a rétoricky zdatných, kteří mají politický plán, by ale mělo vše probíhat následovně. Jedni řeknou, že by se jednat kupříkladu s Ruskou federací (nebo kýmkoliv jiným) mělo a proč si to myslí, druzí řeknou, že by se jednat nemělo a proč si to myslí, veřejnost (voličská i nevoličská) dostane možnost zvážit pro a proti obou stran sporu a hotovo.

V době nedávné, za bývalé vlády, úředník na Úřadu vlády označoval celé široké vrstvy obyvatelstva za svině, protože daní lidé měli jiný názor než bývalá vláda. Když demonstranti šli do ulic, byli za kolaboranty a ruské páté kolony. To vše místo debaty o tom, proč demonstrují (kupříkladu učitelé či zemědělci). Nemá smysl řešit daného úředníka s lampasy, protože ten tak činil s požehnáním těch, kteří ho do funkce dosadili a ve funkci drželi, a proto ti jsou vinni. Vyřešili to voliči, kteří i proto Fialu, Rakušana, Výborného, piráty a TOP09 z vládních paláců vyvedli. Doteď ale tito farizejové ukazují a říkají s očima navrch hlavy, co řekne někdo jiný, poukazují na jiné, místo aby se pokrytci zamysleli sami nad sebou.

Nelze nevzpomenout Evu Decroix z ODS, podle níž vyhrála volby svoloč, čímž tak označila vládní strany a jejich voliče. Nakonec se omluvila formou omluva/neomluva s tím, že se tedy omlouvá, protože protistraně radost z munice hodlat nedělá. Vzbuzoval její výrok v médiích a veřejném prostoru stejné vášně jako když někdo něco řekne ze stávajících vládních stran? Lze se ubránit dojmu, že někteří mohou mluvit hanlivě o jiných lidech, ostatní nemohou.

O svých spoluobčanech neboli bližních by nikdo neměl mluvit s použitím výrazů parazit, hovado, svině, svoloč, kolaboranti, páté kolony, vlastizrádci apod. Bez rozdílu. Všichni by měli zklidnit hormon. Ono je ale mnohem složitější představovat plány a řešení problémů, než jen plivat absurdní hnusy. A když už někdo ujede, pak se ke všem má přistupovat stejně. To ke zklidnění hormonů na všech stranách přispěje.

