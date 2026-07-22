Co když se Turek navzdory všem videím bude hájit, že tím odbočovacím pruhem na I. P. Pavlova chtěl opravdu odbočit (zvlášť když je schopen v jiné kauze tvrdit, že nechal kolovat svůj mobil, aby tam každý napsal, co chce)? Tedy že nepředjížděl kolonu, nebyl pirát silnic a tak dále.
Zkusím se na nehodu, jež se stala takřka hlavní událostí minulého týdne, podívat věcně. A místo jeho Mercedesu G si tam dosaďme pro naše potřeby prostě jenom anonymní „řidič SUV“. Mimochodem, i kdyby se už někde podřekl, že chtěl hodit „myšku“ do rovného pruhu, důležité bude, co řekne při výslechu do protokolu.
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Četl jsem i dedukci, že na ministerstvo životního prostředí se z I. P. Pavlova přece jede rovně, tak chtěl určitě jen předjet kolonu. Na ministerstvo se však dá určitě jet i doleva, ale tím nebudu Nepražáky zatěžovat. Řidič SUV se začíná vracet doprava před stojící kolonu dříve, než aby mohl tvrdit, že jen strhával řízení kvůli hrozící srážce. Viděl jsem asi tři videa s jeho jízdou, ale nejsem si jistý, že je na nich jeho úmysl udělat „myšku“ a pokračovat jako první před kolonou stoprocentně prokázán.
Zablikat a zahoukat
Podstatná je jiná věc. Jste-li vozidlo s právem přednosti v jízdě, jako je sanitka, je odpovědnost, že nikoho nenabouráte, primárně na vás. Můžete blikat, houkat, ostatní musejí udělat záchranářskou uličku, ale je to vždy na vás. Je to i logické, protože dopravní předpisy jsou postavené tak, aby každý mohl očekávat, co udělá ten druhý. Když mám přednost, mohu očekávat, že mi ji ti na té vedlejší silnici dají. Ale sanitka ji nedává, proto nese odpovědnost.
Na uvedené křižovatce také asi neměřily radary, byť z kamerového záznamu to skutečně působí tak, že pan řidič SUV jel rychleji než padesát kilometrů v hodině, ale to ví jenom on. Dokázat mu to nelze.
Tyhle pasáže tedy hrají do karet řidiči SUV. Na druhou stranu: už týden kolegům říkám, že kdybych tam jel v tu chvíli já, patrně bych to ubrzdil. Jel bych tam ne padesát, ale třeba čtyřicet a méně. Už proto, že bych neviděl za roh – je to místo s notoricky hustým provozem a musel bych se probíjet lesem podivných sloupků dopravního značení. Pan řidič SUV zjevně asi moc defenzivně nejel.
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Co se naopak podle mě téměř jistě posuzovat nebude, je, jestli byla jízda sanitky natolik důležitá, aby opravňovala k houkání. Četl jsem i komentář, že „kdyby vezl dítě s cirkulárkou v hlavě, tak ano, ale převážená krev snad pár vteřin počká“. Tak takhle bych já neuvažoval.
Jiná věc je, jestli by vyšetřující orgán obhajobě řidiče SUV, že chtěl odbočit, uvěřil. Podle mě spíš ne. Pouštěl jsem si ten okamžik na videu zachycujícím nehodu mockrát a je pravda, že SUV odbočuje zlomky vteřin před střetem spíš doprava. Samozřejmě se jeho řidič může hájit, že to už právě strhl volant, aby se vyhnul srážce, ale je to na posouzení experta.
My zatím ani nevíme, jestli nehoda bude posuzována jako přestupek (asi ohrožení při jízdě z pruhu do pruhu), anebo trestný čin, záleží i na délce léčení řidiče sanitky. Když to shrnu, pan řidič SUV určitě není stoprocentním viníkem, ale je velmi pravděpodobným alespoň padesátiprocentním viníkem. Ovšem jisté není ani to...