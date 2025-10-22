„Poteče zelená krev“? Ale ministr nemá být bodrý strážce národního parku v obleku

Je to ale také prvně, co ministerstvo životního prostředí na nikoho při vládním vyjednávání jen tak „nezbude“. Naopak: Macinka už v kampani říkal, že ho chce.
Ekologické organizace už proti němu demonstrují, mimo jiné s půvabným transparentem „Macinka není micinka“– a to ještě ani nenastoupil. Stačil jeho slavný výrok, že „poteče zelená krev“. Má být ministrem životního prostředí někdo, kdo nechce přijít na úřad „v dobrém“? Moje, možná překvapivá odpověď bude znít – ano.
Zvykli jsme si na to, že ministři životního prostředí byli v minulosti takoví spíš „ochranáři“, kteří měli pod oblekem zelenou bundu, řečeno symbolicky. Bedřich Moldan či Ivan Dejmal byli nebo jsou legendy české ekologie, Martin Bursík byl předseda Zelených, Libor Ambrozek je předseda Českého svazu ochránců přírody. Další zastávali ten post spíše omylem a nic moc tam ani nepředvedli.
Ministerstvo vedla i družinářka z Vizovic. Protestovat proti Motoristům je krátkozraké, byť sexy
A konečně – Richard Brabec sice přišel z Babišovy chemičky, ale nakonec se také do zelené linie zařadil a byl to docela oceňovaný ministr. Nicméně se nějak zvykově vžilo, že ministr životního prostředí má být, jak už jsem zmínil, takový bodrý strážce národního parku v obleku.
A teď? Ironií je už to, že v roce, kdy třeba Luční bouda vedla s Krkonošským národním parkem spor o to, jak se tam bude smět jezdit auty, sahá po ministerstvu předseda strany, která má motor přímo ve svém názvu. A sarkastik by ještě dodal, že Macinka přichází od Václava Klause, který vydal knihu Modrá, nikoli zelená planeta.
Jenže když si voliči zvolili rodící se vládní koalici včetně Motoristů a jejich otevřených aspirací na tento post, dá se říci, že je i Macinka coby zelený ministr výsledkem voličské vůle. A ta vůle klidně může být, že z ekologické ideologie je třeba trochu ubrat. Tak co?
Zásah proti bezzásahovosti
Důležitý je samozřejmě program Motoristů sobě, přesněji kapitola Životní prostředí, protože se předpokládá, že právě tou by se ministr Macinka měl řídit. On ten program není nijak fundamentalistický a fanatický, i když jsou tam i kontroverzní body.
Předně jde o bod: „Opustíme princip tzv. bezzásahovosti.“ Na vysvětlenou – bezzásahová jsou ta území, třeba na Šumavě, kde se ponechává růst prales, jinými slovy nezasahuje se tam třeba ani proti kůrovci. A parky chtějí tyto zóny naopak rozšiřovat. To snad bude proti Macinkovi na náměstí protestovat i ten kůrovec.
Motoristé dál slibují, že zabrání blokování výstavby přehrad, které by zabránily povodním. Tomu asi veřejnost spíše zatleská. Věta, že v energetickém mixu má kromě jádra „jasné místo“ i uhlí (než se najdou stabilní nízkoemisní zdroje), asi bude pro ekology červeným hadrem, ale je to realistický pohled.
Motoristé rovněž odmítají zálohování PET lahví, které připravoval současný ministr Petr Hladík. Mají na to právo. Co si však představit pod obecnou větou v programu „Motoristé odmítají boj s klimatem“, ještě nedokážu plně domyslet...
Je jasné, že pokud se Macinka zeleným ministrem stane, ocitne se pod obrovským drobnohledem veřejné kontroly, takže asi těžko povolí jezdit všem autem na Sněžku. Ale v dříve spíše neviditelném resortu bude asi tentokrát mimořádně veselo.