Silné karty v prezidentské kapse? Turkův případ je v české politické historii unikátní

Nehledě na skutečnost, zda se Deníku N podaří jednoznačně prokázat pravost výroků čestného předsedy Motoristů sobě, které přinesl, poněvadž i bez jím zveřejněné kolekce na mistra hranatosti vyplavala kopa toxického materiálu. Na Turka se „zlobí, mračí a nadává mu“ už i Václav Klaus.
|
Turek, Čarnogurský a spol. Politiky si vybíráme i pro úkoly, o kterých dnes ještě nevíme
Filip Turek ale není jediným potenciálním kandidátem na ministerské křeslo, nad nímž se vznášejí otazníky. Proti Petru Macinkovi protestují ekologové, proti nominaci Oty Klempíře na post ministra kultury zase umělci. Provezou Motoristé do vlády vůbec někoho? Větší problémy se očekávaly u SPD, leč její šéf se patrně spokojil s křeslem předsedy Poslanecké sněmovny a vyjednaný výsadek tří ministrů by měli obsadit nestraničtí kandidáti, dle informací z kuloárů lidé blízcí spíše Andreji Babišovi než Tomiu Okamurovi.
Nicméně mantinely tu zajímavě vymezuje prezident Petr Pavel. „Pokud by se ukázalo, že ty citace, které se dnes objevují v médiích, jsou autentické, tak by ho to [Turka] podle mého názoru diskvalifikovalo z jakékoliv ministerské pozice,“ pronesl minulý týden během návštěvy Ústeckého kraje.
Filip Turek slavil v sobotu narozeniny, jak to na celé akci vypadalo se podívejte:
A při besedě s občany v Děčíně posléze dodal ještě následující pozoruhodné slova: „Především to vychází z konzultací s našimi bezpečnostními systémy, včetně zpravodajských služeb, protože pokud by měl být navržen kandidát, který má prokazatelně vazby na některou z nepřátelských mocností nebo států, které nám nejsou nakloněny, pak je to zásadní důvod, proč by takový člověk ve vládě být neměl.“
Může prezident odmítnout kandidáta?
Pavlovy poměrně ostré výroky pochopitelně vyvolaly velkou diskusi. Nepřipomíná Miloše Zemana? Nechystá se dokonce být „zemanovatější“ než Zeman? Může prezident, jehož vynesly na Hrad především hlasy těch voličů, jimž zásadně vadil výkon úřadu jeho předchůdce včetně jeho snahy o překračování ústavních kompetencí, vůbec veřejně zauvažovat, že by odmítl jmenovat do vlády někoho z premiérova seznamu?
Může. Vždyť příznivci stran někdejší pětikoalice mu za klatbu na motoristické kandidáty spíše zatleskají. Lze však celou věc posoudit přece jen trochu objektivněji?
Předně, závěr diskusí na dané téma ze zemanovské éry zní zhruba následovně: Prezidenta nelze vnímat jen jako notáře, jistý prostor k odmítnutí ministra má, ale nikoliv z politických či nějakých malicherných pohnutek. Důvod může tvořit rozpor se zákonem, závažný trestný čin spáchaný kandidátem nebo právě jeho spolupráce s tajnými službami cizích států.
Miloš Zeman ale nikdy neměl po ruce argumenty zmíněného druhu. Když odmítal jmenovat ministrem zahraničí Jana Lipavského, uváděl jako důvod jeho prý nedostatečné vzdělání pouze bakalářského stupně a tři další politické výhrady (údajný nedostatek vášně pro Izrael a Visegrádskou čtyřku, zato sympatie pro sudetské Němce).
Ústava ani jiná legislativa však funkci ministra nepodmiňuje vysokoškolským diplomem a dle všeobecné odborné shody nemůže rozdíl v politických názorech tvořit příčinu prezidentova odmítnutí. A například Zemanovu averzi k Michalu Šmardovi jako kandidátovi sociální demokracie na post ministra kultury nakonec za prezidenta vyřešily zákulisní tlaky, po nichž se Šmarda kandidatury vzdal.
Václav Klaus kdysi vyčítal Milanu Urbanovi, že neumí cizí jazyky, leč dotyčný údajně jejich znalost prokázal, a i kdyby ne, ústava nebo jiné příslušné zákony o jazykových požadavcích na ministry mlčí. O Karolíně Peake prezident Klaus veřejně zapochyboval, zda „vojáci, statní mužové, přijmou takovou dívenku“, nicméně posléze ji ministryní obrany jmenoval. Že ve funkci dlouho nevydržela, je už jiná věc, nesouvisející s citovanou námitkou.
|
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Václav Havel otálel s jmenováním Jana Kavana ministrem zahraničí kvůli jeho v zásadě odmítavému postoji k NATO, avšak ustoupil. Byli jsme čerstvě členy a žádné referendum o odchodu nehrozilo.
„Zkrocení zlého Okamury“
Výše uvedený přehled prezidentského „cukání“ kvůli jmenování určité osoby ministrem není úplný, leč snad dostatečně reprezentativní. A plyne z něj, že případ Turek představuje vskutku unikát. Ještě nikdy v minulosti nedisponoval prezident tak silnými kartami pro případné nejmenování.
Avšak Petr Pavel se rozhodně nechce ocitnout v situaci, že by musel z hradního okna nervózně vyhlížet jím jmenovaného premiéra se seznamem, kde se nachází někdo, koho opravdu nechce. Snaží se proto reagovat v předstihu a vypouštěním – jemných i ostrých – signálů vést svého druhu psychologickou válku. A dosáhl v ní už jednoho nedoceněného úspěchu, jenž by se dal označit i jako „zkrocení zlého Okamury“.
Poměrně dlouho před volbami prezident avizoval, že by měl problém jmenovat do vlády někoho, kdo je pro naše vystoupení z EU a NATO. Zatímco mnozí mudrovali, zda by tak hlava státu nepřekročila své pravomoci, Okamurovi, toužícímu po vládním angažmá, se v hlavě rozsvítilo a zařadil zpátečku. V kampani pootočil důraz: z „referendum ano, abychom mohli vystoupit z EU“ na „chceme obecné referendum, kde by se případně mohlo hlasovat i o příslušnosti k EU“. A krátce po volbách už snahu o zavedení referenda coby nástroje odchodu ze západních struktur zcela odpískal – voliči o ně prý neprojevili dostatek zájmu.
Uvidíme, kdo bude při skládání vlády nakonec tahat za delší konec provazu i zda se nějak doopravdy projeví prezidentovy děčínské poznámky o potřebě nechat některé kandidáty „proklepnout“ tajnými službami. Možná časem couvne, ale možná mu bude Miloš Zeman ve svém lánském vejminku závidět.